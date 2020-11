COVID-19 :

Un groupe d’experts américains a averti que l’humidité influence la capacité de transmission du coronavirus C’est pourquoi il a lancé une nouvelle recommandation aux citoyens pour éviter les risques. Il s’agit de contrôler ladite humidité dans les espaces intérieurs pour qu’elle reste comprise entre 40% et 60%.

Plus précisément, cet avis fait référence à l’humidité relative, un concept que les scientifiques eux-mêmes définissent comme la quantité de vapeur d’eau réellement dans l’air par rapport à la quantité qu’elle peut contenir.

Les scientifiques qui ont abordé cette question sont Joseph G. Allen, professeur à l’Université Harvard; Akiko Iwasaki, professeur d’immunobiologie à la Yale School of Medicine; et Linsey C. Marr, professeur de génie civil et environnemental à Virginia Tech. Tous trois ont publié un article conjoint dans le Washington Post dans lequel ils racontent l’importance d’ajouter cette mesure de prévention à celles qui étaient déjà appliquées précédemment.

Meilleure transmission dans les environnements secs



Ces experts fournissent un exemple pour expliquer comment Les intérieurs de nos maisons deviennent plus secs avec l’arrivée de l’hiver en raison du réchauffement de l’air: Pensez-y comme une éponge: 100%, l’éponge est totalement imbibée; à 50%, il contient la moitié de l’eau. L’air plus chaud peut contenir plus de vapeur d’eau; C’est comme une plus grosse éponge », détaillent-ils.

Lorsque cela se produit, il est courant que l’humidité relative atteigne 20%, une quantité qui est loin du chiffre idéal compris entre 40% et 60%, ce qui Cela peut signifier que le virus se transmet plus facilement alors que notre corps a plus de mal à faire face aux infections.

Ils conseillent d’utiliser des humidificateurs portables



Les experts expliquent dans le Washington Post que l’air sec aide les gouttelettes que nous expulsons lorsque nous parlons ou toussons rester dans l’air plus longtemps. De plus, cela influence également la distance qu’ils peuvent atteindre. “Beaucoup de ces plus grosses gouttelettes qui se seraient déposées dans l’air deviennent plus petites, voyagent plus loin et pénètrent plus profondément dans nos poumons,” soulignent-ils.

Pour cette raison, les scientifiques insistent sur l’importance de ne pas négliger ce phénomène et conseillent de maintenir l’humidité relative sous les paramètres recommandés. Dans les maisons privées, il est possible d’utiliser des humidificateurs portables pour augmenter l’humidité lorsque l’environnement est sec, comme ils le soulignent. «Une étude sur la transmission de la grippe a conclu que l’utilisation d’humidificateurs portables à la maison pouvait entraîner jusqu’à 30% de survie en moins de ce virus», citent-ils comme exemple de l’efficacité de cette méthode.