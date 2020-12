COVID-19 :

Lundi dernier, le Royaume-Uni a averti qu’une nouvelle variante du coronavirus se propageait rapidement et que depuis lors, l’inquiétude ne cesse d’augmenter. Ce samedi, le chef de l’autorité médicale anglaise, Chris Whitty, a reconnu que Cette nouvelle tension se propage rapidement et le Premier ministre britannique Boris Johnson a convoqué une réunion d’urgence pour étudier la situation. Après elle, il annonça l’enfermement de Londres et du sud-est de l’Angleterre.

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, avait déjà révélé lundi dernier devant la Chambre des communes que cette nouvelle souche est particulièrement actif dans le sud de l’Angleterre, tout en précisant que «des cas ont été identifiés dans près de 60 zones de différentes autorités locales». En outre, il a demandé que «des mesures rapides et décisives soient prises».

Il se propage plus vite

Cette demande a été entendue par Boris Johnson, qui a convoqué la réunion d’urgence pour étudier l’impact de la nouvelle souche. Cet après-midi, il a comparu devant les médias et a annoncé de nouvelles restrictions pour freiner l’avancée du coronavirus.

“Ce n’est pas plus dangereux, mais cela semble se propager plus facilement”, Johnson a dit à propos de la nouvelle souche détectée dans une apparition dans laquelle il a souligné que rien n’indique que le vaccin contre le coronavirus soit moins efficace contre cette variante ni que c’est plus mortel que le coronavirus connu à ce jour.

Nouvelles mesures

Boris Johnson a également annoncé de nouvelles mesures. “Nous allons étendre les restrictions dans les zones les plus touchées: les résidents devront rester chez eux, les entreprises non essentielles resteront fermées et le télétravail sera recommandé”, a déclaré le Premier ministre britannique, qui a également souligné de nouvelles recommandations pour les voyages.

«Les gens devront examiner attentivement si un voyage est nécessaire. Nous ne pouvons pas continuer avec les vacances de Noël comme prévu. Ceux qui vivent dans les zones les plus touchées ne pourront pas se mêler aux résidents étrangers. Les réunions de famille ne seront autorisées que le jour de Noël et non les cinq jours prévus. Il n’y aura pas d’assouplissement des règles en cette nouvelle année “, m’a dit.

Variante dominante

De son côté, le principal conseiller scientifique du gouvernement britannique, Patrick Vallance, a reconnu dans la même apparence que la nouvelle souche “devient la variante dominante” et il a noté que son apparition s’est produite “dans le courant du mois de septembre”. De plus, il a souligné que cette variante ne produit pas un plus grand nombre de patients, malgré le fait qu’elle entraîne une augmentation de la transmission du virus.