COVID-19 :

La pandémie a considérablement modifié notre façon de vivre et de consommer. Quelque chose qui s’est parfaitement reflété dans le panier espagnol. Bien que la consommation de farines Oui sucre pour les pâtisseries ou des chocolats, surtout pendant la garde, le produit qui a vu son achat augmenter le plus a été le de l’alcool. Mesures comme isolement, le barres de fermeture vague capacité réduite ont rendu difficile de sortir boire un verre avec nos proches, nous avons donc dû ramener le plan de loisirs à la maison.

De cette manière, l’achat d’alcool est monté en flèche, comme en témoigne le dernier rapport sur l’alimentation du ministère de l’Agriculture. Dans septembre de 2020 augmenté l’achat de produits comme le vin en un 21,4%, favorisé notamment par ceux qui n’ont pas d’AOP / IGP (23,7%), et ceux qui ont des timbres AOP ou IGP (19,5%). De son côté, l’acquisition de Bière rose un 19,2%, comme le cidres (25,4%) et les spiritueux (4,0%).

Respect à année mobile (Octobre 2019-septembre 2020), esprits comme le whisky, la vodka, le rhum, le gin … sont ceux qui ont connu la plus grande croissance dans l’achat de maisons, avec un 27,5%. Son poids relatif par rapport à la consommation totale reste faible, mais c’est le produit qui a le plus progressé. Il est suivi de près par bières, dont la consommation intérieure a augmenté de 23,8% et le du vin, avec une augmentation de 15,3%, est également en tête de liste. Enfin, la consommation de boissons non alcoolisées comme eau des boissons et sodas emballés, Y rafraîchissements (7,0% Oui 6,4%, respectivement).

L’année où le plus de nourriture a été achetée

Avec lui fermetures de restaurants, cette année, plus de déjeuners et de dîners ont également eu lieu dans les maisons, les achats alimentaires ont augmenté de 8,3% par rapport à la même période précédente, jusqu’à 31049,4 millions de kilos; avec dépenses 11,2% plus élevées, jusqu’à ce que le 76843,4 millions d’euros, à la suite d’un Augmentation moyenne des prix de 2,8%.

le consommation de viande à la maison a augmenté un 7,6% grâce à la montée en puissance de tous les segments de viande, en particulier les viandes de porc (Augmentation de 9,9%) et celle de poulet (croissance de 7,8%). De même, les Espagnols ont consommé beaucoup plus conserves de poisson et mollusques (variation de 8,3% dans un an), ainsi que poisson frais et surgelé (5,9%).

L’acquisition d’ingrédients pour faire des plats chauds ou plus élaborés s’est également développée. L’achat de des légumes a téléchargé un 16%, tandis que celui de pommes de terre fraîches a grandi 10,1% et de des légumes une 10,2%.