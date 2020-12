COVID-19 :

Avec l’arrivée du pandémie causée par le coronavirus, petit à petit nous nous sommes adaptés à un nouvelle normale dans lequel les masques sont devenus un complément indispensable. Leur utilisation est devenue obligatoire et, au minimum, ils nous accompagneront également en 2021.

Les masques, en plus de prévenir la propagation du SRAS-CoV-2, ils évitent aussi contagions d’autres maladies, en particulier chez les enfants, comme l’a confirmé El Correo de Burgos Florentino Barbadillo, chef de la pédiatrie à l’hôpital Santos Reyes (Burgos). “Cela aide certainement empêcher de nombreux autres virus“, dit-il. De plus, il souligne que le printemps dernier les symptômes du pollen étaient «globalement plus légers», bien qu’il précise que pendant les mois les plus intenses “nous étions confinés”.

Un autre aspect à souligner de l’utilisation du masque est que il prévient également les infections grippales, dont les symptômes sont similaires à ceux du COVID-19 et dont la coexistence temporaire pourrait compliquer la situation dans les hôpitaux. “Si la grippe qui accompagne généralement Noël coïncide avec une troisième vague on pourrait courir le risque d’effondrer le système de santé“dit Barbadillo.

Effets des restrictions sur les mineurs

Cependant, les multiples restrictions imposées par la pandémie ont également leur effet négatif sur le développement du plus petit. L’expert met en évidence, entre autres, un gain de poids et perte de capacité physique.

De son côté, la psychologue Pilar Vicario souligne la conséquences mentales pour les enfants, dont il assure être capable de s’adapter à la nouvelle réalité “bien meilleure que les adultes”. Pour Vicario, le résultat de ce qui s’est passé cette année sera des enfants “moins affectifs dans les manifestations physiques et verbales et un peu plus introverti“.

Enfin, le fait de ne pas pouvoir jouer normalement avec ses pairs, du fait d’être dans des groupes de bulles différents, implique un perte de compétences sociales. «Nous voyons déjà cela avec des limites lorsqu’il s’agit d’exprimer des comportements empathiques. moins de manifestations de joie, de tristesse et de colère“, souligne le psychologue.