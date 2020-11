COVID-19 :

Elvis García est professeur de santé publique à l’Université Harvard (États-Unis) et est l’un des experts les plus réputés à parler des maladies infectieuses qui affectent les humains. L’enseignant a évalué la gestion de la pandémie pendant tous ces mois, a fait plusieurs recommandations aux différents experts et, maintenant, Dans une interview dans le Huffington Post, il parle de ce que sera Noël, manifestement marqué par COVID-19.

Lorsqu’on lui a demandé si Noël pouvait être sauvé, García indique que c’est une «erreur de continuer à penser en termes de normalité, comme si de rien n’était». «Nous avons d’abord voulu sauver la saison touristique et c’est comme ça que nous sommes. nous pouvons “sauver Noël”, il suffit de peser le nombre de morts que nous sommes prêts à subir pour faire du shopping et faire la fête “, raisonne-t-il.

Par conséquent, il fait appel à la population et demande que ce soit un Noël domestique: “Ma recommandation est que vous fassiez l’effort de les dépenser chez vous. Faites des achats en ligne ou par téléphone s’il s’agit de petites entreprises, ou qu’ils le décalent dans le temps pour éviter les foules. Qu’ils recherchent des alternatives pour partager ces moments en famille grâce à la technologie. Soit nous le faisons, soit nous créerons les conditions idéales pour un autre pic de cas à partir de janvier. “

Garcia met en garde contre une nouvelle vague de cas au début de l’année prochaine, car il assure que “soit les choses changent radicalement, soit ces pics continueront de se reproduire”. «Si le gouvernement ne met pas en œuvre les mesures que les professionnels de la santé publique réclament depuis le début, nous continuerons de faire face à des vagues après vagues.

Conditionneurs du vaccin

Malgré cela, il voit des raisons d’être optimiste, surtout après l’annonce que le vaccin de Pfizer est efficace à plus de 90%. «C’est une excellente nouvelle, personne ne s’attendait à une efficacité de 90%. C’est définitivement un pas de géant vers la fin du tunnel. Cela dit, le vaccin n’est pas une «solution miracle». Cette solution comporte trop d’incertitudes. Même avec une efficacité aussi élevée, il faut connaître la durée de la protection, la capacité de production du fabricant, la capacité du gouvernement à obtenir les doses nécessaires, la gestion de la chaîne du froid ou encore la volonté des personnes à la il est temps de se faire vacciner », soutient-il.

Retour à l’ancienne normale

Par conséquent, et étant donné toutes ces conditions, juge “imprudent” de donner une date pour le retour à l’ancienne normalité. «Cela dépendra en grande partie de l’efficacité et de la disponibilité des premiers vaccins. Je n’exclurais pas le futur proche dans lequel nous adaptons nos habitudes pour vivre avec le virus. Rien de trop dramatique, par exemple, les gens peuvent porter des masques à certaines périodes de l’année, ou faire un test à la maison après être allé à un événement est aussi normal que d’utiliser le thermomètre, ou que nous nous faisions vacciner chaque année comme si nous devions le faire. la grippe est traitée. Ce sera un scénario très réaliste jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin vraiment efficace à moyen ou long terme », ajoute-t-il.

Gestion de la deuxième vague

Enfin, Elvis García valorise l’évolution actuelle de la pandémie, qu’il qualifie de «préoccupante» et pour laquelle il est incrédule devant «à quel point les gouvernements étaient mal préparés» pour combattre la deuxième vague. «Je peux comprendre une réactivité limitée au printemps, mais maintenant il n’y a plus d’excuse possible. «Il était clair que leurs devoirs n’étaient pas faits pendant l’été. Il est passé très vite de l’enfermement à l’ouverture au tourisme, mais aucune mesure active n’a été mise en place pour contrôler l’épidémie. En d’autres termes, limiter la capacité des bars et des restaurants est une mesure discrète qui tente de limiter l’escalade rapide des cas, mais ne s’attaque pas à la racine du problème.