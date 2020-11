COVID-19 :

Les masques sont devenus indispensables, mais tous ne sont pas valables pour les mêmes situations. En cas de chirurgie, son utilisation peut ne pas être recommandée pour les espaces clos. C’est du moins ce qu’a déclaré un expert du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), qui a indiqué que ce type de masque “ne convient pas aux intérieurs”.

José María Lagarón, chercheur à l’Institut d’agrochimie et de technologie alimentaire du CSIC, a ainsi mis en garde contre les risques liés à l’utilisation de ces masques à l’intérieur lors d’une interview à Nius. Lagarón explique dans ce milieu que leurs caractéristiques les rendent inefficaces dans ces lieux.

Inefficace contre les aérosols

Plus précisément, l’expert de la SCCI souligne que les masques chirurgicaux ne sont pas efficaces contre les aérosols parce qu’ils sont ouverts et parce qu’ils sont testés contre des bactéries, pas contre des virus. «Lorsque vous les testez, vous devez tester leur efficacité de filtration contre des bactéries de 3 ou 4 microns, ce qui devrait être supérieur à 95%, voire 98%. Mais nous Nous avons une machine pour filtrer les aérosols, et quand je prends une machine chirurgicale et la teste avec des aérosols, je trouve que la filtration serait entre 65% et 80%. Pas plus », raconte-t-il.

Par ailleurs, le chercheur du CSIC souligne que ce type de masque n’empêche pas une personne infectée par le coronavirus d’en infecter d’autres. “Il y a une fausse idée qu’un masque chirurgical vous protège de l’infection des autres, mais ce n’est pas vrai”, précise. «Il empêche les bactéries que j’émets de passer à travers le masque. Mais si j’ai un virus, ils ne me protégeront qu’en partie, jusqu’à 80% au plus », ajoute-t-il.

À l’intérieur, le FFP 2 ou FFP3

Pour toutes ces raisons, Lagarón considère que les masques chirurgicaux ne sont pas recommandés pour l’intérieur. “Si quelqu’un éternue ou parle simplement, car le masque n’est pas étanche, en plus, une partie de ces aérosols le traverse (entre 15% et 35%), et une autre partie sort par les côtés”, dit l’expert, qui voit ces masques utiles pour les espaces ouverts.

«Moi, dans une pièce où il y a d’autres personnes en chirurgie ou en textile (ce qui est la goutte d’eau), je ne peux pas être calme. Si vous avez un supercontagateur dans une pièce, tant que vous ne portez pas de FFP2 ou FFP3, vous allez être infecté, c’est sûr. “insiste José María Lagarón, qui a développé le masque CSIC nanofibre FFP2.