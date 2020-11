COVID-19 :

La Russie augmente l’efficacité de son vaccin Spoutnik V. Le Centre Gamaleya et le Fonds d’investissement direct russe (FIDR) ont signalé dans un communiqué que son remède contre le coronavirus était efficace à 95% 42 jours après la première dose. De plus, selon les données préliminaires de la deuxième analyse, l’efficacité après 28 jours est de 91,4%. Dans cette phase 2, 18 794 volontaires ont participé, dont 14 095 ont reçu la dose de vaccin et 4 699 le placebo.

Il y a quelques jours, après que Pfizer et BioNTech ont annoncé que le vaccin sur lequel ils travaillent était efficace à 90%, La Russie a indiqué que la leur était efficace à 92% (après un premier moment, annoncez 90%). Maintenant, tout comme le binôme fabriqué par Pfizer et BioNTech, qui a augmenté son efficacité à 95%, Sputnik V a atteint 95% et c’est actuellement celui qui a la plus grande efficacité.

Le vaccin russe contre le COVID-19, qui a été le premier au monde à être enregistré, est actuellement en phase 3 d’essais cliniques. 40 000 volontaires y participent, dont plus de 22 000 ont reçu la première dose, tandis que 19 000 ont reçu à la fois la première et la deuxième dose. Jusqu’à présent, lors des analyses, les experts n’ont pas détecté de réactions indésirables «imprévues» au vaccin chez les participants.

Prix ​​du vaccin Spoutnik V

Dans la note officielle, le Centre Gamaleya et la FIDR ont également révélé le prix de chaque dose du vaccin Spoutnik V. Comme ils le révèlent, Il coûtera moins de 10 dollars par dose, deux fois moins que les vaccins Moderna et Pfizer, selon cette déclaration.

La Russie est prête à commencer la distribution

En outre, et comme l’a rapporté le président russe Vladimir Poutine lors de la réunion du G20 tenue par les principaux dirigeants mondiaux, ils ont l’infrastructure prête à commencer avec la distribution du vaccin. Le premier lot de doses destiné au marché international devrait arriver en janvier 2021, selon les accords que la Russie signe avec les pays intéressés.

La Russie explique que le transport de votre vaccin sera facilité grâce à la technologie de lyophilisation qui est mise en œuvre dans la production du vaccin, ce qu’ils indiquent facilite la distribution sur les marchés internationaux, y compris, ajoutent-ils, les zones et les régions difficiles d’accès et d’autres à climat tropical.