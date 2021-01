COVID-19 :

Vendredi dernier, les responsables de la santé des La communauté de Madrid a comparu devant la presse pour faire connaître nouvelles zones de santé de base dans lesquelles des mesures supplémentaires ont été appliquées, en plus d’établir de nouvelles lignes directrices pour le territoire mondial, avant la forte croissance des infections dans la troisième vague.

Au cours de la dernière semaine, cette augmentation des personnes infectées a atteint le 15% par rapport à la semaine précédente et, comme l’a souligné Antonio Zapatero, vice-ministre de la Santé publique, cela pourrait être dû à présence de la souche britannique de coronavirus. Découvert mi-décembre et avec un une plus grande capacité à infecter, cette variante renforce sa présence dans la Communauté: environ 9% des infections y sont associées.

“Cette transmission bascule entre 7% dans certains centres de santé et jusqu’à 33,5% dans d’autres“a déclaré Zapatero, qui a averti que c’était un chiffre” sous-estimé “. Depuis le début de 2021, les cas liés à ce la souche B.1.1.7 n’a pas cessé de croître et dans «deux ou trois semaines», elle pourrait devenir la souche dominante.

Le @CDCgov prévient que malgré 76 cas aux États-Unis de la variante B.1.1.7 au 13 janvier, elle pourrait être la souche prédominante circulant au mois de mars. Attention aux nouvelles variantes! https://t.co/dZEC8pHrsO – AntonioZapatero (@ZapateroAntonio) 19 janvier 2021

Madrid demande plus de mesures pour l’aéroport

Compte tenu de l’augmentation des cas de cette nouvelle souche, en plus d’autres tels que ceux détectés au Brésil et en Afrique du Sud, la Communauté de Madrid se plaint au gouvernement nouvelles mesures nationales pour arrêter l’expansion de la même. Ainsi, le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, a demandé vendredi davantage de contrôles sur les vols, trains et bus en provenance de l’étranger. “Le Ministère de la Santé ne donne pas d’importance à la souche britannique. Nous faisons. Et beaucoupDit Escudero.

Changement d’avis du ministère

Si au début Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences (CCAES), considère que la variante britannique aurait un impact «marginal» en Espagne, vous avez maintenant changé vos critères. Cette même semaine, l’épidémiologiste a souligné que cela pourrait être le variante dominante au mois de mars.