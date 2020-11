COVID-19 :

Christian Drosten C’est l’un des virologues les plus réputés d’Europe. L’Allemand, depuis le début de la pandémie, fait progressivement son apparition dans l’offre médiatique conseils et recommandations sur la façon d’agir pour éviter la contagion. L’Allemagne, après avoir pu contrôler la première vague du virus, souffre deuxième d’une manière plus sérieuse. Au cours des trois dernières semaines, il a connu un maximum d’infections, bien au-dessus des premiers mois de la pandémie.

Ainsi, l’expert a expliqué une situation qui commence à se compliquer dans les hôpitaux allemands. La Charité, la plus grande clinique universitaire d’Europe, avec environ 400 lits de soins intensifs, commençant à se remplir. “La semaine dernière, il était de 80 ans et la semaine précédente d’environ 40 ans. La semaine prochaine, si les choses continuent comme ça, nous serons dans la fourchette de 300 patients“dit Drosten. Le nombre de patients en soins intensifs double tous les dix jours.

Face à une telle situation, Dorsten considère que pourrait venir le cas de “entrer dans une situation de triage. C’est-à-dire, à l’USI, envisager de sauver le père de 35 ans ou de s’occuper d’un patient âgé. “

Changement de stratégie

Selon le virologue, dans votre pays les dernières mesures approuvées ne suffiront pas, qui comprennent la fermeture de bars, restaurants, cinémas, théâtres et gymnases pendant quatre semaines. Et, par conséquent, demande aux autorités sanitaires un changement de stratégie pour les mois les plus froids.

Maintenant avec le nombre élevé d’infections dans pratiquement tous les pays européens, il devient très difficile de retracer toutes les chaînes d’infection. Ainsi, il préconise retracer la source directe de l’infection au lieu de ces personnes qui ont eu des contacts avec une personne infectée.

De cette façon, il cherche à trouver groupes ou nids de cas possibles, comme il les appelle. Selon Drosten, autour du 20% des personnes infectées sont responsables de 80% de la propagation. Ils sont connus comme supercontagateurs. Le reste des cas, assure-t-il, n’affecte personne, seulement certaines personnes.

Journal des contacts

Pour l’expert, avoir un test positif signifierait que l’infection a eu lieu dix jours avant. Comment une personne est plus contagieuse avant l’apparition des symptômes et quelques jours après, Drosten assure qu’il suffirait d’isoler les patients car il leur est déjà difficile d’être contagieux. Pour l’expert, dans le cas de trouver une contagion entre les contacts, ils ne sont pas pertinents pour l’évolution de l’infection.

Le virologue déclare que la chose vraiment importante est de trouver le focus. Et puis mettre en mettre en quarantaine toutes les personnes impliquées sans perdre de temps à tester. Dans ceux particulièrement grands, cela garantit qu’il est probable qu’ils ne commenceront pas seulement diverses chaînes d’infection, mais aussi de nouveaux supercontagateurs. Ainsi, afin d’identifier ces nids de caisses, il propose l’idée de porter un carnet de contacts dans lequel noter les situations potentiellement critiques. “Qui pourrait se rappeler où il était il y a dix jours?” Une idée qu’il a, en revanche, déjà exposée en août dernier.

Cependant, Drosten rappelle la difficulté de changer le paradigme de la santé publique, car il existe des «obstacles juridiques». Il n’y a pas de base légale pour mettre en quarantaine les personnes soupçonnées d’être infectées.