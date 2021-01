COVID-19 :

Certains agents de santé et autres agents de l’hôpital Obispo Polanco de Teruel ont été récompensés lors du tirage au sort de l’ONCE le 25 janvier avec 805 000 euros sur 23 coupons attribués individuellement à 35 000 euros.

La plupart des gagnants, selon le vendeur du numéro gagnant, Miguel Ángel Ibáñez, sont des agents de santé et des agents du centre et, en outre, des clients réguliers du commerçant. Le premier prix du tirage est allé à 91085, série 044.

Cependant, L’agitation à laquelle les travailleurs ont été soumis ces dernières semaines en raison de la croissance des hospitalisations tant dans la région que dans tout le pays a fait que bon nombre des gagnants n’en ont pas pris conscience jusqu’à ce qu’ils aient reçu l’appel d’Ibáñez. «J’ai prévenu presque tout le monde. J’ai appelé certains d’entre eux hier soir et je suis allé en chercher d’autres ce matin. La joie a été immense, car ce qui tombe est une injection d’encouragement très nécessaire », a déclaré le vendeur très excité.

UNE FOIS tirage

Le tirage au sort du 25 janvier a également laissé de l’argent en Andalousie et aux Baléares, avec respectivement 175 000 et 35 000 euros dans chacune des communautés. Le coupon quotidien ONCE, qui est aujourd’hui par hasard dédié à l’horloge de la cathédrale de Teruel, distribue 55 prix de 35 000 euros.

Situation en Aragon

Aragon a notifié 554 nouveaux positifs pour le coronavirus aujourd’hui, avec un taux de positivité de 15,35%. Selon le bulletin du ministère de la Santé, la région a un incidence cumulée au cours des 14 derniers jours de 759,73; légèrement inférieure à la moyenne nationale (893,91).

Dans la communauté aragonaise, il y a 774 patients hospitalisés dans des lits conventionnels et 78 dans des unités de soins intensifs. Cela représente un pourcentage de 18,37% et 33,05%, respectivement. Malgré le fait que le taux d’occupation des hôpitaux des patients souffrant de coronavirus soit inférieur à la moyenne nationale (respectivement 24,10% et 41,27%), le chiffre reste élevé. Au cours des dernières 24 heures, 97 patients ont été admis pour COVID-19, tandis que 110 ont été libérés.

Depuis le début de la pandémie, l’Aragon a enregistré 94 560 cas et 2 870 victimes.