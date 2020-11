COVID-19 :

El Paso, au Texas (États-Unis), est l’une des villes où le plus d’infections se produisent dans tout le pays américain. Le nombre de cas a augmenté de 242% au cours des deux derniers mois et, en outre, une forte pression hospitalière et l’accumulation de cadavres dans les morgues locales commencent à se faire remarquer.

“El Paso est le reflet de l’augmentation des cas aux Etats-Unis”, recueille le New York Times. Dans la ville, près de la frontière avec le Mexique, il y a environ 680 000 personnes. Actuellement, sur les 61 964 personnes hospitalisées dans tout le pays, 1,7%, 1 076, appartiennent à El Paso. Un pourcentage vraiment important compte tenu de la faible proportion de la population par rapport au reste du pays.

Les patients atteints de coronavirus représentent plus de la moitié de toutes les hospitalisations dans le comté d’El Paso. Tellement que Il ne reste plus que 46 lits dans les unités de soins intensifs dans une région qui a subi 77 977 infections et 876 décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie. La situation au Texas n’est guère meilleure, car il est récemment devenu le premier État à dépasser le million de personnes infectées. Les défunts sont plus de 20 000.

Morgues mobiles et prisonniers au travail

Le grand nombre de décès a submergé les services funéraires du comté. Tellement que 10 morgues mobiles ont été sollicitées pour pouvoir garder les corps avant de les remettre aux familles. Les installations, constituées de remorques frigorifiques, se sont installés devant le bureau du coroner d’El Paso, qui a effectué 150 autopsies la semaine dernière.

Le débordement est tel que l’administration a été contrainte de chercher du personnel pour réaliser ces travaux. Le travail a été volontairement offert aux détenus pour des délits détenus dans les prisons locales. Leur rôle est de déplacer la dépouille mortelle vers les morgues mobiles et ils facturent deux dollars par heure travaillée.

“S’il n’y a pas de personnel, personne pour aider et s’il y a des volontaires, même s’ils sont prisonniers, nous n’avons pas d’autre choix.»Explique le juge du comté Ricardo Samaniego à KFOXTV.

Sans mesures

La situation épidémiologique à El Paso nécessite, selon les experts et les agents de santé du comté, une solution urgente. “Si des mesures ne sont pas prises maintenant, le système de santé ne pourra pas résister à l’afflux de patients”, prédit Lizette Torres, infirmière au centre médical Del Sol d’El Paso.

Le juge Samaniego lui-même a récemment rendu une ordonnance le 29 octobre pour fermer les établissements commerciaux non essentiels. Cependant, Le procureur général du Texas, Ken Paxton, et un groupe de restaurateurs ont poursuivi le juge et ont réussi à annuler la mesure.

“Il est malheureux que Paxton essaie de jubiler au lieu de venir ici pour marcher parmi les cadavres à travers les morgues mobiles.”Se lamente Samaniego.

Pendant ce temps, le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott, a empêché l’application de mesures plus fortes dans certaines villes comme Houston depuis le début de la pandémie. “Nous n’aurons pas de nouveau verrouillage dans l’État du Texas”, Abbott a condamné.