COVID-19 :

L’Allemagne vit l’un des pires moments de la pandémie et la presse nationale se fait l’écho de la gestion d’autres régions du monde pour comprendre ce qui a mal tourné dans leur pays et comment la situation pourrait être inversée. Spécifique, plusieurs médias allemands ont compilé ce que disent divers médias ou experts espagnols sur la gestion de la Communauté de Madrid.

La Deutsche Presse-Agentur (DPA) a produit un rapport analysant différences entre Madrid et d’autres régions. L’agence allemande souligne que la principale particularité de Madrid est «que ne délimite pas toute la région ou des villes et communes entières, mais seulement des districts plus petits qui ont un grand nombre d’infections. Le texte comprend les déclarations de l’épidémiologiste José Jonay Ojeda à El Mundo, où il pointe test d’antigène comme raison principale possible de ce succès. L’article souligne également que les médias et convient que Les madrilènes sont devenus plus prudents en raison de la “grande peur”.

Cependant, la DPA est remet en question la sincérité de la Communauté de Madrid sur les données fournies par le gouvernement régional et souligne que certains experts n’excluent pas qu’il puisse y avoir des problèmes et des retards dans l’enregistrement des cas, mais pas seulement dans cette région. Dans tous les cas, ils soulignent que la situation dans les hôpitaux, par exemple, s’améliore également.

Pour conclure son rapport, l’agence allemande rappelle le figure d’Isabel Díaz Ayuso, Présidente de la Communauté de Madrid: «Elle a été accusée d’impuissance et d’inaction. Pour de nombreux médias, il était déjà «politiquement mort». Maintenant, elle est soudainement considérée comme la nouvelle star et le porteur d’espoir pour le Parti populaire conservateur (PP)».

De son côté, le journal Die Welt, l’un des plus importants d’Allemagne, comprend également “Le miracle de Madrid” et en parle “Les chercheurs sont étonnés et ne trouvent pas d’explication correcte du phénomène ». L’article rappelle que Madrid a été l’épicentre de la pandémie, mais souligne que désormais les infections “diminuent rapidement, bien que les bars et les restaurants soient pleins”.

Plus de 14000 nouveaux cas en Allemagne

Au cours des dernières 24 heures, ils se sont inscrits 14419 nouveaux cas de COVID-19 et 267 décès en Allemagne, selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI) de virologie mises à jour à minuit. Des chiffres alarmants, bien que inférieurs aux 15332 infections détectées mardi de la semaine dernière et au record de 23 542 nouveaux positifs vendredi. La incidence cumulative au cours des sept derniers jours, il se situe à 141,4 cas pour 100 000 habitants.

Depuis le début de la pandémie, L’Allemagne accumule 815476 cas et 12 814 décès. D’autre part, le RKI estime qu’environ 530200 personnes se sont rétablies de la maladie et qu’il existe actuellement 272700 cas actifs.

La rencontre de lundi entre la chancelière et les chefs de gouvernement des États fédérés, au cours de laquelle Angela Merkel a tenté de se mettre d’accord avec les pouvoirs régionaux, des mesures plus strictes que les actuelles, s’est finalement réduite à une série de appels à la population pour minimiser les contacts. Merkel a admis qu’il n’était pas possible de s’entendre sur un resserrement des restrictions en raison de la “Différences substantielles” concernant les «Länder», qui sont responsables de sa mise en œuvre. Cependant, il y aura une autre réunion la semaine prochaine pour créer un nouveau “concept général” de longue durée pour atteindre l’objectif de réduction des nouvelles infections de manière consolidée.

Dernier jour 2 un nouveau arrêt de la vie publique, bien que plus doux que celui décrété au printemps, qui devait être un “brise-lames” qui aplatit la courbe des nouvelles infections, dans le but d’obtenir une incidence cumulée en moins de 50 pour 100 000 habitants. Les restrictions actuelles se traduisent par fermeture d’hôtels, vie nocturne, sports d’intérieur et vie culturelle pendant au moins tout le mois de novembre et l’engagement de maintenir écoles et crèches ouvertes le plus loin possible.

Madrid enchaîne sept semaines de descente

La Communauté de Madrid a notifié ce lundi 324 nouveaux cas de coronavirus, dont 146 correspondent aux dernières 24 heures et le reste aux jours précédents, et 25 morts plus dans les hôpitaux. Le même jour, le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, a souligné lors de la présentation d’une campagne d’information pour sensibiliser sur les risques de COVID-19 que la Communauté enchaîne déjà sept semaines consécutives de baisse des infections, et qu’à la fin de la semaine dernière «les hôpitaux de Madrid ont 127 patients hospitalisés de moins que la semaine dernièreDont 82 dans les étages d’hospitalisation et 45 de moins en USI, auxquels s’ajoutent 70 nouveaux revenus de moins que la semaine précédente ».