COVID-19 :

L’Allemagne se prépare à commencer à doser le futur vaccin COVID-19. Les bons résultats affichés par Pfizer et BioNTech ont permis au gouvernement de Angela Merkel accélère les délais pour que la campagne de vaccination soit prête dès que les premiers remèdes sont reçus.

En réalité, La chancelière allemande a exhorté les 16 Länder à rendre les centres de vaccination opérationnels à partir du 15 décembre, pour voir si l’approvisionnement du vaccin peut démarrer dans les dernières semaines de 2020 ou déjà dans la première partie de 2021. Comme le rapporte ce dimanche le journal Welt am Sonntag, les 16 Etats allemands devront élaborer des plans d’action pour en créer un. ou deux centres de vaccination dans chacun des districts qui composent les länder.

Bien qu’il n’ait pas encore été précisé où ces centres seront installés, il est apparu que les grandes salles d’exposition, désormais sans activité en raison de la pandémie, c’est l’une des options que les gouvernements fédéraux traitent.

Merkel met en garde contre un hiver rigoureux

Bien que l’Allemagne prépare toutes les infrastructures pour commencer la vaccination le plus tôt possible, la chancelière allemande Angela Merkel a averti dans son discours habituel du week-end que le pays devra faire face à des mois d’hiver difficiles en raison de l’augmentation cas de coronavirus. «L’hiver à venir continuera d’exiger beaucoup de nous tous. Le virus continuera à dominer nos vies pendant un certain temps », a indiqué le président.

Merkel a mis en garde contre la dure réalité qui sera encore vécue en Allemagne et a donc exclu d’assouplir les restrictions imposées pour contenir le grand nombre d’affaires. En fait, ce lundi, la chancelière, loin d’assouplir les mesures, a proposé de nouvelles restrictions drastiques aux États fédéraux, tel que rapporté par l’agence dpa. Après avoir tenu une réunion avec les dirigeants de son parti, l’Union chrétienne-démocrate (CDU), il a souligné que les mesures actuelles ne suffisent pas, malgré une stabilisation du nombre de cas.

Nouvelles restrictions drastiques

Les nouvelles restrictions ne seront connues que lundi prochain et ce sera cette semaine lorsque le gouvernement central et les présidents des États fédéraux exposeront ces mesures. Les dernières informations suggèrent que l’Allemagne pourrait restreindre davantage les rassemblements sociaux et étudier l’utilisation obligatoire du masque dans les écoles.

L’Allemagne a enregistré 10824 nouveaux positifs pour le coronavirus au cours des dernières 24 heures, 6100 cas de moins que la veille, et loin du pic atteint vendredi dernier, lorsque 23 542 nouvelles infections ont été détectées. De même, 3 500 patients sont actuellement aux soins intensifs, tandis que 15 000 autres sont hospitalisés dans le service.

L’alerte est donc la plus élevée dans le pays européen, qui travaille sur deux fronts: d’un côté, pour contenir la transmission du COVID-19 appliquer les restrictions qu’il juge nécessaires pour ce faire; et de l’autre prépare l’ensemble de l’infrastructure pour commencer à administrer le vaccin dès que possible.