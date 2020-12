COVID-19 :

L’Amérique vit ses jours les plus sombres à cause de la pandémie. Le coronavirus a frappé durement le pays nord-américain, puisque c’est celui qui plus de cas et de décès se sont accumulés depuis le début de l’urgence sanitaire. Avec près de 14 millions d’infections et plus de 273 000 décès dus à la maladie, les chiffres ne donnent pas de répit ces dernières semaines. Le mois de Novembre a commencé avec 99000 nouvelles infections et l’a clôturé avec 143000. Ce n’est que pendant les cinq premiers jours du mois que les données sont tombées en dessous de 100 000.

En fait, tout le contraire. Le dernier jour, le pays des étoiles et des rayures a enregistré son pire jour pour les morts: 3157 Américains ont perdu la vie Mercredi pour le coronavirus. Un chiffre élevé qui représente un Augmentation de 20% concernant le pire jour à cet égard: le 15 avril, dans la première vague, 2603 décès ont été signalés.

Ces chiffres en plein essor des chiffres de la deuxième vague, qui présente données similaires concernant la première chez les patients hospitalisés. Mais les experts assurent que le pire n’est pas encore venu, parce que l’hiver compliquera encore plus les choses.

Données en hausse

Les chiffres continuent d’augmenter et, quand il semble que le pic a été atteint, le lendemain est dépassé par l’établissement d’un nouveau record. Le 14 novembre, le pic de contagion de cette deuxième vague était établi, avec plus de 193000 infections dans tout le pays. Depuis, des chiffres similaires avec de légères baisses.

Le même jour, le registre des décès a été enregistré 100000 hospitalisés pour COVID-19 ont également été dépassés, comme le révèlent les données de Covid Tracking. Les données de nouveaux revenus n’ont cessé de croître depuis le 10 novembre dernier et on craint effondrement des hôpitaux, alors que le système d’appel d’urgence est saturé, comme l’a confirmé l’American Ambulance Association. “Sans allégement supplémentaire, semble susceptible de rentrer dans la troisième vague du virus dans le Midwest et l’Ouest », disent-ils dans un communiqué.

“Décembre, janvier et février vont être difficiles. Je pense qu’ils vont être les moments les plus difficiles de l’histoire de la santé publique de ce pays, en partie à cause du stress qui sera placé sur le système de santé », prévient le Dr Robert Redfield.

Los Angeles demande à tout annuler

La situation délicate du pays, et de la ville de Los Angeles en particulier, a conduit à Le maire Eric Garcetti recommandera aux résidents de s’abriter et de «tout annuler» afin d’arrêter une propagation qui ne cesse de croître.

“La condition de la santé publique est aussi grave qu’en mars, dans les premiers mois de cette pandémie“A déclaré Garacetti aux médias. Depuis début novembre, le les infections ont triplé et les hospitalisations sont également en hausse.