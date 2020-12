COVID-19 :

Il y a quelques jours, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé que les premières doses du vaccin contre le coronavirus arriveraient en Espagne avant le 10 janvier et qu’il commencerait à vacciner au milieu du mois. Depuis lors, les communautés ont commencé à se préparer à lancer la campagne de vaccination le plus tôt possible. Dans GalicePar exemple, Alberto Núñez Feijóo, président de la Xunta, a annoncé qu’il était prévu de commencer à vacciner ses citoyens. deuxième semaine de janvier. Cependant, ce lundi, Elías Bendodo a annoncé que L’Andalousie commencera la vaccination avant la fin de l’année.

Le conseiller de la présidence du Conseil a révélé qu ‘”il va avancer le rapport, espérons-le positif, de l’Agence européenne des médicaments sur le premier vaccin, celui de Pfizer, du 23 décembre, six jours avant ». “Par conséquent, nous sommes convaincus qu’en Andalousie nous pourrons commencer à vacciner les premières populations à risque (professionnels, résidents des maisons de retraite médicalisées et agents de santé) avant la fin de cette année 2020”, a-t-il ajouté.

S’assure que dans une première phase, ils arriveront 195000 vaccinations juste après la veille de Noël. «Nous demandons au gouvernement espagnol suffisamment de vaccins pour vacciner les groupes à risque et très important que le Distribution du vaccin est fabriqué avec le plus grand transparence et proportionnelle au nombre d’habitants de chaque communauté autonome. Transparence et répartition équitable », a soulevé le conseiller.

L’Andalousie commencera à vacciner avant la fin de l’année, comme l’a annoncé le ministre de la Présidence @eliasbendodo. Nous sommes prêts à commencer la vaccination, l’Andalousie a acquis depuis longtemps 25 millions de seringues. pic.twitter.com/rkqjuPEGJw – PP Andaluz (@ppandaluz) 15 décembre 2020

L’Andalousie est prête pour la vaccination

Bendodo a montré sa confiance que la communauté sera prête à commencer à vacciner: «Nous sommes parvenus à un accord avec Bidafarma pour espace de rangement très spécifique (-80 ° C) du vaccin et de son Distribution. Et nous avons commandé le police attachée au conseil d’administration de transport des vaccins et le transfert vers les lieux où ils seront appliqués ».

De même, le conseiller a déclaré que l’Andalousie avait acquis il y a quelque temps 25 millions de seringues pour appliquer les doses. Sur ce nombre, 10 millions “sont le plus avancé qui existent sur le marché, qui ont un dispositif pour éliminer les espaces morts et profitez au maximum de la dose et avec un aiguille fixe cela évite les manipulations ». De plus, 500 infirmières ont été formées «qui iront par groupes de trois dans les résidences».