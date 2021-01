COVID-19 :

Rafaael Bengoa, ancien directeur du système de santé de l’OMS et ancien conseiller de Barack Obama, c’est clair: compte tenu de l’évolution inquiétante de la pandémie ces dernières semaines en Espagne, tu dois agir plus durement. Selon l’expert, les données indiquent que “égal ou pire qu’en mars” il faudrait donc agir de la même manière. Dans ce cas, il indique, Ce ne serait pas exactement la même chose, mais “plus court, trois ou quatre semaines”.

Bengoa, dans une interview avec Onda Vasca, assure que chaque fois qu’il y a plus de “conscience sociale” sur la nécessité d’un nouveau confinement, «même pour trois ou quatre semaines». Par contre, à son avis, “où il ne semble pas qu’il y ait une telle prise de conscience au niveau gouvernemental“.

Pour illustrer comment agir, il a donné l’exemple d’un patient qui a besoin d’une chimiothérapie. “C’est comme si nous donnions à un patient la moitié de la chimiothérapie, mais nous devons savoir que c’est presque bien pire que le cancer et nous devons lui donner la dose complète maintenant », dit-il.

La souche britannique, “sous-estimée”

L’expert qualifie Noël dernier de “grand événement supercontagateur, et maintenant on subit l’impact de ce moment “. Concernant la variante britannique, plus contagieuse, il prévient que” on ne sait pas combien il y a entre nous, il est probablement sous-estimé et comme il y en a plus qu’on ne le croit, il y a plus de supercontagateurs“.

Par conséquent, étant donné la tendance inquiétante des données, il préconise une “intervention nationale. Le niveau national devrait préparer les réglementations nécessaires pour que tout le pays, ou les communautés qui ne veulent pas, ils pourraient faire un confinement comme celui de mars. “De cette façon, il serait possible réduire l’incidence cumulée (près de 500 au cours des deux dernières semaines) et avec une tendance clairement à la hausse, ainsi que le reste des indicateurs. En ce sens, il affirme que tout est fait “quelque chose entre les deux” pour éviter un nouveau confinement total, contre un virus qui “n’a pas d’intermédiaire”.

Revenant au sujet de la souche britannique, Bengoa ajoute que je pourrais être présent dans cette troisième vague. “Et même si je ne l’ai pas, les chiffres sont très élevés. Ce n’est pas qu’il monte petit à petit, mais de façon exponentielle, la situation est assez plus grave que ce qui est compté. Les chiffres et tous les indicateurs indiquent que c’est le même ou pire qu’en mars. Si le confinement a fonctionné à l’époque et maintenant, on sait que vous pouvez avoir un confinement beaucoup plus court, c’est ce qu’il faudra faire“.

Vaccinations et été prochain

Concernant le développement des vaccins, il a décrit comme “de très bonnes nouvelles la science a réalisé en moins d’un an en avoir plusieurs sur le marché. »De plus, il a mis en garde contre la nécessité de augmenter la vitesse d’injection des vaccins, “sachant que vous n’avez pas à laisser au virus le temps de faire des mutations et rejouez pour faire le vôtre d’une manière différente comme vous l’avez fait en Angleterre“.

Pour l’expert, l’été prochain pourrait être “semi-normal si le processus de vaccination est accéléré”, alors que pour le moment les mesures actuelles sont toujours respectées. Par contre, “tant qu’un confinement de trois ou quatre semaines vous vivrez facilement avec le virus jusqu’en septembre ou octobre“, il dit.

Pariez donc sur “utiliser toutes les options dont on dispose” pour accélérer le processus de vaccination. “Il est important que nous prenions le reste des ressources humaines et stabilisons le système de santé, car si le processus de vaccination ne reçoit pas un fort renforcement, il est raisonnable de penser que le le niveau de résilience du système de santé atteint un plafond“, prend fin.