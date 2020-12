COVID-19 :

La pandémie de coronavirus obligera ce Noël à être forcément différent. Les autorités sanitaires insistent sur importance de rester vigilant et de ne pas relâcher les mesures de prévention lors des réunions familiales et sociales de ces dates pour éviter une troisième vague, car la pandémie continue d’être pleinement active et, comme vous vous en souvenez, se détendre face à la maladie aurait des conséquences très négatives.

Dans ce sens, L’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne la nécessité pour tous les citoyens d’être prudents lors de ces festivités et évitez de mettre vos proches en danger. “Bien sûr, nous aimerions nous câliner pendant les vacances de Noël, mais des épidémies massives peuvent être brutales.” Le directeur exécutif de l’organisme des Nations Unies, Mike Ryan, a déclaré en parlant de cette question.

Ils excluent la vaccination obligatoire

L’OMS a également évoqué ce lundi les vaccins contre le coronavirus et souligné la nécessité de les appliquer au plus grand nombre de citoyens possible. «Tous les acteurs responsables examinent les données en temps réel. Les vaccins qui s’avèrent efficaces ne seront pas utiles si les gens ne les utilisent pas », a déclaré la directrice de la vaccination de l’agence, Kate O’Brien.

Cependant, l’Organisation mondiale de la santé exclut que les gouvernements forcent la population à se faire vacciner. “Nous devons persuader, dialoguer avec les gens, et ceux d’entre nous qui ont travaillé dans le domaine de la santé publique préfèrent éviter ce type de mesure”, A déclaré Mike Ryan. “Nous sommes prêts à présenter les données, les bénéfices que le vaccin peut apporter, afin que les gens prennent leurs décisions de manière raisonnable”, a ajouté l’expert irlandais.

Origine du virus

Le directeur exécutif de l’OMS a été interrogé lors de sa comparution lundi sur l’origine du coronavirus. Spécifique, Ryan a répondu à la question de savoir si la maladie était survenue en Chine puis mutée en Italie. “Nous espérons pouvoir avoir une réponse. Continuez à nous envoyer vos hypothèses, mais ensuite vous devez leur donner une base scientifique”, a déclaré à ce sujet.

De son côté, la responsable de la gestion de la pandémie de l’OMS, Maria van Kerkhove, a ajouté que “Les études qui vont être menées à Wuhan seront essentielles pour comprendre ce qui s’est passé au moment où le virus a été détecté.”