Depuis la mi-décembre, les premiers pays du monde ont commencé avec vaccination contre le coronavirus dans votre population. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont été parmi les premiers à approuver des vaccins visant à mettre fin une pandémie qui a déjà plus d’un an.

En Europe, approbation du vaccin par Pfizer et BioNTech par l’Agence européenne des médicaments a été le fer de lance des vaccinations dans le cadre de la Union européenne. Depuis lors, les pays s’efforcent de immunisez votre population dès que possible, avec un accent particulier sur la population la plus vulnérable, les personnes âgées et le personnel de santé qui sont en contact direct avec le coronavirus.

Mais, Que fait chaque pays en matière de vaccination par rapport à sa population? L’utilisateur Twitter @mianrey, avec les données collectées par ourworldindata.org, a dressé une liste des doses administrées pour 100 habitants.

Avec les données officielles fournies par les gouvernements internationaux, le pays qui présente un la meilleure proportion de vaccinés est Israël. Le pays du Moyen-Orient a commencé à vacciner le 9 décembre et, depuis lors, ont vacciné 12,59 personnes pour 100. Le suit, très loin Bahreïn, avec 3,53; complète le podium au Royaume-Uni qui, en plus du vaccin Pfizer, a également approuvé par Oxford et AstraZeneca, et a vacciné 1,39 personne pour 100 habitants.

Espagne, pas de données

États-Unis, Danemark, Russie, Chine, Canada, Allemagne, Estonie et Croatie Ce sont les pays qui suivent en pourcentage de vaccination pour 100 habitants de chaque pays. Dans l’ensemble, le le chiffre mondial est de 0,16 pour 100 habitants (12, 29 millions de doses administrées).

Et les données pour l’Espagne? Une semaine après le début de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé n’a pas encore communiqué les chiffres des personnes qui ont reçu le vaccin. Certaines communautés, comme La Catalogne ou Madrid, ont signalé les personnes qui ont été vaccinées. En Catalogne, par exemple, ils ont été vaccinés 7774 personnes sur les 60000 doses reçues.

Non, nous n’avons pas été en mesure de trouver les données de vaccination COVID pour l’Espagne. Si quelqu’un sait où le gouvernement espagnol publie ces données, veuillez nous le faire savoir. https://t.co/CyPi2QL8T1 – Max Roser (@MaxCRoser) 2 janvier 2021

Le fait a même attiré l’attention d’un Chercheur de l’Université d’Oxford Max Roser, qui est également le fondateur du site Web ourworldindata. Roser affirme dans ses réseaux sociaux ne pas pouvoir trouver ces données pour notre pays.