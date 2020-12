COVID-19 :

Le Royaume-Uni se prépare à vivre “Le début de la fin” de la pandémieselon Stephen Powis, directeur médical du système national de santé anglais. Le pays britannique finalise les détails pour être le premier au monde à vacciner sa population contre le COVID-19 alors être également un pionnier dans l’approbation du médicament développé par Pfizer et BioNTech. Après avoir confirmé votre 95% efficace, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du pays (MHRA) a autorisé son utilisation la semaine dernière.

Ce dimanche les premières doses ont commencé à arriver, le Croydon University Hospital (Londres) étant le premier à les recevoir et la campagne de vaccination devrait débuter le mardi 8 décembre. Le National Health Service (NHS) administrera d’abord le médicament aux personnes plus de 80 ans, aux travailleurs sanitaire à la pointe de la lutte contre le virus et résidents des centres pour personnes âgées.

Pour la première semaine vaccination, le ministère britannique de la Santé estime qu’il y aura 800 000 doses disponibles, arrivés de Belgique et stockés dans des lieux sûrs, où leur qualité sera vérifiée. En tout, le pays a commandé 40 millions de doses à Pfizer, assez pour vacciner 20 de ses 67 millions d’habitants, puisque chaque personne a besoin deux doses du médicament.

Fin de la pandémie

Le début précoce du processus de vaccination met en lumière le bout du tunnel pour le Royaume-Uni. “On a l’impression que c’est le début de la fin. En tant que médecin, nous vivons une période vraiment passionnante », a déclaré Powis dans des déclarations recueillies par le réseau d’information britannique Sky News. Il a également souligné que les citoyens sont sur le point de faire partie “La plus grande campagne de vaccination de l’histoire de notre pays” et que ce sera “un marathon, pas un sprint”. “Cela nous prendra Plusieurs mois vaccinez tous ceux qui en ont besoin », a-t-il ajouté.

Afin d’accélérer la vaccination et d’atteindre la majorité de la population, le médecin-conseil du système de santé publique anglais a expliqué qu’il y aura personnel supplémentaire pour aider avec le programme de vaccination. En même temps, tous les traitements non COVID-19 seront maintenus.

Le Brexit menace la vaccination

La joie démesurée à l’arrivée du vaccin est contenue par le peur d’une éventuelle pénurie de médicaments. La campagne de vaccination britannique intervient au milieu d’un Point tournant dans les négociations entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne sur un accord commercial post-Brexit. La période de transition se termine le 31 décembre et le fait de ne pas parvenir à un accord entraînerait une les interruptions de la circulation des marchandises entre le pays britannique et les pays de l’UE, comme la Belgique. De cette manière, cela pourrait constituer un obstacle sérieux au transport des vaccins et à leur acheminement vers le Royaume-Uni.

Après avoir rompu les négociations il y a quelques jours, le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, Ils ont décidé ce week-end qu’une nouvelle tentative d’accord valait la peine d’être faite. Ainsi, les pourparlers ont repris ce dimanche à Bruxelles et la question devrait être réglée dans les plus brefs délais.

Le Royaume-Uni ne parvient pas à contenir la pandémie

En revanche, le ministère britannique de la Santé a rapporté ce dimanche 17272 nouveaux cas de coronavirus et 231 décès au cours des dernières 24 heuresDes chiffres plus bas en décès, mais pas en infections, que ceux de samedi, où 397 décès et 15 539 nouveaux cas ont été signalés.

Au total, il y a plus de 1,7 million de cas confirmés de la maladie dans tout le Royaume-Uni et 69 752 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. Le Royaume-Uni a oscillé autour de 20000 nouvelles infections depuis la fin octobre et, bien qu’il semble avoir dépassé le pic de la deuxième vague, ne finit pas par réduire si drastiquement les cas comme d’autres pays comparables.