Pfizer a annoncé lundi que son vaccin était efficace à au moins 90%. La société pharmaceutique américaine prévoit la fabrication d’environ 1,3 milliard de doses dans le monde d’ici 2021. Pour cette raison, le transport et la distribution ultérieure du médicament sont l’un des problèmes qui préoccupent le plus les gouvernements mondiaux en raison des caractéristiques particulières dont le médicament a besoin. BNT162b2.

Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech doit être conservé à environ -75 degrés Celsius. Les congélateurs de ce type n’existent qu’en milieu hospitalier, mais ils sont insuffisants pour pouvoir conserver les millions de doses nécessaires dans chaque pays. En outre, la date d’expiration du médicament est relativement précoce.

Pour essayer de résoudre ce problème, Des entreprises comme ThermoFisher ont triplé leur production compte tenu de la demande future de leurs congélateurs pour préserver le vaccin, tel que rapporté par El Confidencial. “Nous ne savons toujours pas s’ils demanderont à Pfizer de développer toute la chaîne du froid ou si le ministère décidera comment le faire avec les communautés autonomes”, déclare une porte-parole de la Fédération espagnole des entreprises de technologie de la santé.

De son côté, le pharmacien s’assure qu’il y aura différents points de vaccination pour pouvoir conserver correctement le médicament. Cependant, la distribution des doses ne semble pas facile, car le vaccin ne peut être conservé en bon état que quelques heures après avoir été extrait des conteneurs de glace carbonique que la multinationale a accepté de distribuer. Ces conteneurs, qui pourraient rester fermés pendant 10 jours et peser environ 32 kilos, auraient la capacité de transporter entre 195 et 795 doses.

Distribution en Espagne

Les plans de distribution relèvent de la compétence des gouvernements, ils devront donc être ceux qui apportent des réponses pour résoudre le problème. Pfizer fabriquera, a-t-il laissé entendre, environ 50 millions de doses d’ici la fin de l’année. La distribution proportionnelle de ces vaccins fera Des milliers de médicaments arrivent en Espagne et seront administrés en fonction de la priorité considérée par l’exécutif, éventuellement aux agents de santé ou aux groupes à risque. Le faible nombre de doses qui arriveront dans un premier temps ne pose pas de gros problème, car depuis l’Allemagne ou la Belgique, où Pfizer a des points de distribution, les conteneurs pourraient être expédiés en Espagne en quelques heures.

«Nous avons développé des plans et des outils logistiques pour garantir le transport, le stockage et le contrôle continu de la température des vaccins. Notre distribution est basée sur un système flexible qui enverra les flacons congelés au point où l’injectable sera administré », assurent-ils auprès de la société pharmaceutique américaine.

En Espagne, où l’on attend l’arrivée d’environ 20 millions de doses de Pfizer, 50% des citoyens résident dans des villes à faible densité de population. Pour amener le vaccin dans ces endroits, des points intermédiaires seront nécessaires où le médicament peut être conservé dans des congélateurs. “Liebherr a ces congélateurs disponibles dans ses entrepôts et Frigicoll, la semaine prochaine également”, expliquent-ils de la société Frigicoll.

En même temps, Pfizer développe lui-même de petits contenants pour remplir cette fonction et permettre au médicament d’atteindre les endroits où la densité de population est moindre mais, selon la multinationale, ne sera pas prêt avant 2021, une solution préalable pourrait donc être nécessaire. En réalité, Le Center for Disease Control and Prevention des États-Unis a déconseillé de dépenser d’importantes sommes d’argent pour réfléchir à la distribution de ce vaccin alors que l’on s’attend à ce que, bientôt, les données sur les doses développées par d’autres sociétés, telles que Moderna ou AstraZeneca, soient connues, dont la conservation est beaucoup plus facile.