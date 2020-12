COVID-19 :

Quarraisha et Salim Abdool Karim ce ne sont pas simplement un autre mariage. Leur relation, en plus d’être sentimentale, est Je travaille dans la lutte contre le sida. La pandémie leur a fait faire un tour de roue dans leurs enquêtes et participer à la lutte contre le coronavirus, qui a coûté la vie à près d’un million et demi de personnes dans le monde.

Son histoire, celle de deux des chercheurs le plus réputé dans le monde pour le sida, a été partagé par le même Bill Gates, qui loue son travail via son site Web. Dans sa publication, il raconte son expériences jusqu’à ce qu’elles deviennent des références: ils se sont rencontrés à l’école de médecine en Afrique du Sud, leur pays d’origine, avant déménager à New York pour l’université.

Le fait qui a marqué sa carrière

Après leur mariage, ils se sont rendus dans un petit village du Mexique avec un ami. À l’extérieur du centre médical, ils ont vu un homme pédalant un vélo Il était sur un support et connecté à un cordon d’alimentation. C’était un voisin qui exploitait le percer d’un dentiste local.

“Nous avons vu comment cette communauté a pris son destin en main, nous a impressionnés sur la façon dont les gens peuvent vraiment change ton propre monde»dit Quarraisha. C’était, selon les mots de Bill Gates,« une leçon puissante sur la nécessité pour les scientifiques de comprendre et collaborer avec les personnes que vous essayez d’aider“.

Des années plus tard, a créé un centre de recherche en Afrique du Sud pour s’attaquer aux problèmes de sida sur le continent africain. Cette maladie, qui a ravagé le pays d’Abdool Karim dans les années 1990, reste un gros problème: une personne sur cinq avec le SIDA vit en Afrique du Sud. Dans le cadre de leurs études, ils ont découvert deux choses que d’autres ont ratées: le fardeau de l’épidémie surtout chez les jeunes femmes et que les personnes vivant avec le VIH risque accru de contracter la tuberculose et mourez pour cela. «Si nous attendions des solutions d’autres endroits, elles n’arriveraient pas. Nous avons dû prendre l’initiative“dit Quarraisha.

Aide avec le coronavirus

Avec l’arrivée de la pandémie, ils consacrent désormais leurs efforts à essayer de trouver des solutions contre COVID-19 dans son pays d’origine et dans le monde. “C’est un rappel de la façon dont les combats maladies anciennes comme le VIH aide le monde à se préparer à de nouveaux », déclare Bill Gates.

Ainsi, souligne Gates, le fait de travailler sur d’autres maladies peut servir à de futures maladies encore à venir. “Non seulement il prévient les décès et les incapacités dus à des maladies spécifiques, mais renforce le domaine global de la santé mondiale. Ainsi, lorsqu’une pandémie survient, nous avons un réseau d’eDes experts comme Quarraisha et Salim prêts à vous aider“.

Enfin, l’informaticien américain souligne la devise de ce couple de chercheurs. «Chaque jour que vous venez travailler, vous devez découvrez comment aujourd’hui va être mieux qu’hier“.