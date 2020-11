COVID-19 :

Christian Drosten, virologue le plus prestigieux d’Allemagne, voit déjà la lumière au bout de ce tunnel sombre causé par la pandémie. L’homologue de Fernando Simón a assuré dans une interview pour Capital que, en 2021, bien qu’il y ait encore des mesures restrictives, la vie sera à nouveau “largement normale”. Une déclaration illusoire, d’autant plus que Drosten échoue rarement dans ses présages.

Lors d’une interview en avril, il a prédit que en été il y aurait une détente dans les mesures contre le virus, il y aurait donc un deuxième vague en hiver car en automne et en hiver, il y aurait encore «peu d’immunité de la population». En fait, vous aviez déjà prévenu à l’époque que vous deviez vous préparer nouvelles mesures rigoureuses et autres verrouillages possibles, quelque chose que l’on voit déjà dans plusieurs pays.

Faites confiance aux vaccins

Certains experts sont encore sceptiques quant aux résultats des vaccins qui ont émergé ces dernières semaines. Par exemple, Margarita del Val, virologue à la SCCI, a déclaré il y a quelques jours qu’elle n’avait toujours pas vu “Pas de lumière” et que ces médicaments ne vous excitent pas du tout. “Ces vaccins ils ne garantissent pas, pour le moment, qu’ils protégeront de ce qui nous intéresse vraiment: les symptômes sévères et la mort. Je ne suis pas du tout excité. Au contraire. Je suis un peu contrarié que ces détails n’aient pas été fournis. Désolé d’être si pessimiste, mais j’ai été vacciné toute ma vie et cela ne me convainc pas du tout», A-t-il déclaré dans le« Programme Ana Rosa ».

Drosten, pour sa part, s’est détaché de ces déclarations et a salué le travail accompli par BioNTech et Pfizer dans le développement de son vaccin. Il a même souligné qu’il pouvait donner “Une protection impressionnante contre les infections”. De plus, le virologue a encouragé les autorités sanitaires à test d’antigène car, avec les vaccins, ils peuvent contribuer à son pronostic optimiste.

Nie son rôle dans l’avenir du pays

Le virologue allemand de 48 ans a commencé sa carrière en 2007 en tant que professeur à l’université de Bonn et s’est fait connaître pendant la pandémie grâce à de nombreux apparitions publiques et son Podcast, quelque chose qui peut être “Parfois fatigant”, bien qu’il comprenne que tant d’informations lui sont demandées car le besoin de comprendre la pandémie est très élevé.

De même, Drosten a conseillé le gouvernement allemand pendant la pandémie, bien qu’il ait nié que lui ou d’autres collègues virologues et épidémiologistes déterminent le sort du pays. stipule que ce sont les politiciens qui prennent les dernières décisionstandis que les experts conseillent et fournissent uniquement des évaluations scientifiques. “Je ne pense pas pouvoir influencer quoi que ce soit avec autorité”Drosten a dit, se décrivant comme faisant partie d’un «petit rouage».

Nouveau record d’infections quotidiennes en Allemagne

L’Allemagne a enregistré 23648 nouveaux cas de coronavirus et 260 décès au cours des dernières 24 heures, qui bat le record quotidien des infections et porte le total à 879 544 personnes infectées et 13 630 morts, selon le bilan publié ce vendredi par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale en charge du suivi des maladies infectieuses. Le précédent record d’infections en 24 heures a été atteint vendredi dernier, le 13 novembre, avec 23 542 positifs. D’autre part, 579100 personnes ont réussi à vaincre le COVID-19comprenant 16400 qui ont été libérés le dernier jour.

A partir du 2 novembre les bars, restaurants et centres culturels restent fermés dans le pays pour freiner la propagation du virus, entre autres limitations sur les rassemblements sociaux, au milieu de l’inquiétude croissante concernant un éventuel débordement du système de santé du pays.