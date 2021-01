COVID-19 :

Le nombre d’infections et de décès continue d’augmenter dans toute l’Espagne. Les conséquences des rassemblements de Noël et l’apparition de la variante britannique – beaucoup plus contagieuse – amènent le pays à commencer à enregistrer une situation très inquiétante. Et même certains agents de santé soulignent déjà qu’ils constatent un effondrement insoutenable.

Pour éviter que la pandémie ne devienne incontrôlable, les autorités prennent une série de mesures de plus en plus restrictives afin que cette courbe puisse être courbée. Par exemple, La Communauté de Madrid a limité les réunions à quatre personnes, a avancé le couvre-feu et la fermeture des magasins et a limité la mobilité dans jusqu’à 56 zones de santé de base et 25 municipalités.

Le maire d’Arganda estime que le nombre d’infections est “inabordable”

Cependant, L’un de ceux qui n’ont subi aucune fermeture de périmètre, après l’annonce du Gouvernement de la région vendredi dernier, est Arganda del Rey. Un fait qui a causé à son maire, Guillermo Hita, demandez via les réseaux sociaux “Le ministère de la Santé impose des mesures plus restrictives”. De plus, lorsque le taux d’incidence cumulé au cours des 14 derniers jours, au 26 janvier, est 942,43 cas pour 100 000 habitants.

Le maire considère que ce nombre d’infections à Arganda est “inabordable” et recommande à ses citoyens “auto-confinement” et que “Ne quittez la maison que pour les activités nécessaires (travail, éducation, achats nécessaires, sports, etc.)”.

Le nombre d’infections à Arganda est inabordable.

Le ministère de la Santé doit imposer des mesures plus restrictives.

Je recommande l’auto-confinement à mes voisins, de ne quitter la maison que pour les activités nécessaires (travail, éducation, achats nécessaires, sports, etc.). pic.twitter.com/VEEuOlMXSc – Guillermo Hita (@GuillermoHita) 26 janvier 2021

Il est très proche de la moyenne de la Communauté de Madrid

L’incidence de cette commune dans le sud-est de Madrid est pratiquement comparable à la moyenne de la Communauté de Madrid, qui, selon les données fournies, est 946 pour 100 000 habitants. Dans le cas où des communes et des zones de santé de base dépassent ce chiffre, le gouvernement de Madrid annoncerait la fermeture de son périmètre vendredi prochain.