COVID-19 :

le nouvelles souches des coronavirus ont déclenché des alarmes. Bien qu’ils n’aient pas à être plus virulents, ils sont beaucoup plus contagieux, de sorte que le nombre d’infections monte en flèche dans une grande partie du monde. La variante britannique du coronavirus circule déjà dans soixante pays, dix de plus que ceux enregistrés le 12 janvier, selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), tandis que le survenant au Brésil et en Afrique du Sud ils préoccupent grandement la communauté scientifique.

Cela a causé faire du shopping ou aller au travail deviennent des activités à haut risque de contagion, ce qui souligne la nécessité de quitter son domicile protégé. Pour cette raison, certains pays de l’Union européenne ont choisi de forcer l’utilisation Plus de masques filtrants dans les espaces publics, de préférence FFP2.

La fin des masques en tissu?

Depuis la naissance, l’efficacité des masques en tissu a fait l’objet de nombreux débats. Les scientifiques ont averti que ce type de protection artisanale ne répondait pas aux exigences de sécurité nécessaires pour nous protéger du virus. «Ce sont comme des préservatifs au crochet», a déclaré Mila Domingo, une pharmacienne d’Alzira (Valence). Maintenant, étant donné l’expansion rapide de la souche britannique, ils ont été pratiquement exclu. De plus en plus de pays européens insistent pour utiliser des masques professionnels au détriment des masques faits maison.

L’Autriche a été la première nation à adopter la utilisation obligatoire du masque FFP2 dans les supermarchés et les transports publics, une mesure qui s’ajoute à d’autres comme la mise en œuvre de télétravail ou l’expansion de isolement total, qui a été mis en œuvre le 26 décembre et devrait durer jusqu’au 7 février. À partir de ce moment, les écoles pourront rouvrir, mais il n’est pas certain que le commerce et l’hôtellerie puissent faire de même.

Aussi Allemagne a rejoint le utilisation de masques professionnels, chirurgical ou FFP2, pour accéder aux transports en commun, aux commerces ou à tout service administratif. Le gouvernement d’Angela Merkel a pris cette décision mardi dernier après avoir tenu une réunion avec les présidents régionaux. Il a également été convenu d’étendre la fermeture actuelle à partir du 2 janvier jusqu’au 14 février, au minimum.

Enfin, dans France, le Conseil supérieur de la santé publique, organe qui conseille l’exécutif sur les questions de santé, insiste également pour recommander que les masques en tissu non approuvés ne sont pas utilisés, puisque seulement filtre 70% des particules de 3 microns et ils ont tendance à ne pas s’adapter correctement au visage, ce qui diminue encore la protection. Au lieu de cela, ils recommandent d’utiliser le protection professionnelle, masques chirurgicaux ou textiles de catégorie 1, ayant un filtrage supérieur à 90%.

L’Espagne recommande toujours des masques hygiéniques

En Espagne, l’utilisation des masques FFP2 est également répandue. Cependant, le ministère de la Santé conseille toujours personnes en bonne santé utilisation masques hygiéniques, qui incluent les tissus et les non professionnels. le FFP2En revanche, ils sont toujours considérés comme des équipements de protection individuelle (EPI) et ne sont recommandés que pour le personnel de santé et les personnes en contact étroit avec des patients atteints de COVID-19. De leur côté, il est recommandé aux personnes infectées d’utiliser masques chirurgicaux.

Cependant, certains Centres de santé Espagnol oui ils interdisent d’entrer avec des masques en tissu car, à première vue, il n’est pas possible de distinguer s’ils sont approuvés ou non. En retour, offrir une chirurgie. L’OMS déconseille également les masques en tissu dans ces endroits.

D’un autre côté, il y a ceux qui commencent à exiger l’utilisation de FFP2 dans le domaine éducatif. Dans Asturies, le Secteur Enseignement de l’UGT insiste pour exiger ce type de masques pour tous les enseignants de la région. «Ce n’est pas un événement ou un caprice. Les masques FFP2 sont ceux qui protègent réellement à la fois la personne qui les porte et les autres », précisent-ils.