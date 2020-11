COVID-19 :

Le froid a déjà atteint de nombreuses régions d’Espagne et le masque peut redevenir une grande nuisance. En été, c’était inconfortable car il faisait chaud. Maintenant, cela peut être fastidieux car il n’est pas facile de le combiner avec des vêtements chauds que nous portons habituellement pour nous protéger des basses températures, telles que bandanas ou foulards. Compte tenu de cela, certaines personnes peuvent penser à tort qu’il n’est pas nécessaire de soulever un peu plus ces vêtements pour qu’ils couvrent le visage et se dispensent ainsi du masque. Mais non, En aucun cas les masques ne peuvent être remplacés car ils seuls peuvent garantir notre protection contre le COVID-19.

Le tissage de foulards et mouchoirs n’est pas conçu pour empêcher le coronavirus, donc son efficacité de filtration il est beaucoup plus petit que celui des masques, qu’ils soient en tissu chirurgical ou hygiénique. De plus, les masques sont un produit qui est spécialement conçu pour s’adapter parfaitement et couvre complètement le nez et la bouche, tandis que les autres vêtements peuvent bouger, nous exposant au virus.

Comment utiliser les deux en même temps?

Le masque doit s’adapter au visagePar conséquent, en principe, il n’y aurait aucun problème à le combiner avec un mouchoir ou une écharpe, puisque ces vêtements sont placés autour du cou. Ça oui, il faut veiller à ce qu’ils ne se touchent pasDepuis, si quelque chose bouge, le mouchoir pourrait toucher le masque à l’intérieur et nous infecter s’il est contaminé.

Pendant les jours où il fait très froid, on peut placer le foulard sur le masque, tant que ce dernier ne bouge pas. Cependant, lorsque nous retirons le vêtement, nous devons le traiter comme un matériau potentiellement contaminé, l’empêche de rentrer contact direct avec la bouche ou le nez Oui mettez-le dans la machine à laver avant de le remettre pour éviter tout risque d’infection. Il est recommandé, comme pour les masques réutilisables, le laver tous les jours.

Gants avant écharpe

Lorsqu’il fait très froid, en plus des écharpes, nous portons habituellement gants pour protéger nos mains aussi. Eh bien, nous devons garder à l’esprit qu’avant d’enlever le foulard, nous devons enlever les gants car ils ont plus de chances d’entrer en contact avec des surfaces contaminées. Il est également recommandé lavez-les aussi souvent que possible Oui évite de toucher nos visages avec eux.

“J’agirai comme si ces gants étaient mes mains. Je ne les laverai pas cinq fois par jour, mais je dois faire attention à ne pas toucher mon visage. Autrement dit, si je les traite comme surface contaminée et je ne touche pas mon visage ou quoi que ce soit d’autre avec les gants, je peux les porter plus longtemps. Sinon, je dois les laver plus fréquemment », explique la chercheuse en environnement Maria Cruz Minguillón, de l’Institut de diagnostic environnemental et d’études de l’eau (IDAEA-CSIC) à Maldita Marea.