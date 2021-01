COVID-19 :

L’année 2019 s’est terminée par des nouvelles d’un nouveau virus qui avait été détecté pour la première fois à Wuhan (Chine) et la société a observé avec étonnement les moyens frappants avec lesquels les institutions du pays de l’Est et ses citoyens tentaient d’éviter la contagion. Pendant ce temps, le reste du monde a maintenu son rythme de vie normal jusqu’à ce que les infections et les décès dus au SRAS-CoV-2, le virus COVID-19, commencent à se développer énormément. Tellement que Plus de 80 millions de personnes ont souffert de la maladie et près de 1,8 million de patients sont décédés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’épidémie de coronavirus à Wuhan fin janvier comme une urgence de santé publique, bien qu’elle ait demandé que les communications ou la traite des êtres humains avec le pays chinois ne soient pas suspendues. Fernando Simón lui-même, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES) et responsable visible de la gestion de la pandémie en Espagne, a assuré le 16 février que Il a été «surpris» par l’excès d’inquiétude dans le pays, en comparant la nouvelle maladie à la grippe saisonnière.

La communauté scientifique tente d’étudier à quel moment la transmission est devenue mondiale et son contrôle est devenu impossible. Au sein de ce groupe, il y a des experts qui soulignent les moments clés, tandis que d’autres soutiennent que c’est le virus lui-même qui sauve la réponse en raison de sa grande capacité de contagion.

“Il faut être honnête avec les gens”

Le professeur associé de la Chan School of Public Health de Harvard (Massachusetts, États-Unis), William Hanage, a expliqué qu’à partir du 28 janvier, il avait commencé à considérer la maladie comme une pandémie. “Il est essentiel de sensibiliser la population à agir et il y a eu un retard de vie à cet égard”, a souligné.

Le professeur a raconté comment, lors de réunions de scientifiques, l’évolution du virus était déjà redoutée depuis le début de l’année. “Les camarades ont parlé de personnes qui toussaient dans les avions et nous avons rapidement eu des preuves de transmission hors de Chine.”

«La première règle d’or pour gérer une pandémie est d’être honnête avec la population. Cependant, les ministres de la Santé ont banalisé la maladie jusqu’en mars “Ajouta Hanage.

Épidémie en Italie

Pour Hanage, l’un des points de «non-retour» a été la réponse des pays à l’épidémie dans le nord de l’Italie, qui a été le déclencheur de la transmission du virus à travers le continent européen. “La plupart des pays n’ont pas prêté attention à ce qui se passait dans le pays transalpin”, a-t-il déploré.

De plus, le professeur attribue le absence de responsabilité, non seulement entre les institutions politiques mais aussi au sein d’une société qui «évite les mesures si elles affectent le développement de leur vie quotidienne».

Intervention rapide en Allemagne et aux États-Unis

Parallèlement, un article publié dans la revue Science par Michael Worobey et d’autres scientifiques suggère que des pays comme l’Allemagne ou les États-Unis ont agi rapidement et ont empêché les premières infections de se manifester en masse sur tout le territoire. Cependant, c’est l’importation de nouvelles infections qui a déclenché la transmission dans ces pays.

Un exemple est le rapatriement de 40000 résidents américains en Chine qui ont été rapatriés alors que Trump avait interdit aux ressortissants chinois d’entrer dans le pays en février. «Ce fait a déclenché les principales épidémies aux États-Unis», explique Worobey.

Différence entre les décès et les sorties médicales

Enfin, le chercheur de l’Université de Cambridge, Peter Forster, a souligné que le moment où il craignait que la situation n’affecte le monde entier fut celui où, au cours du mois de janvier, il analysa les chiffres des décès et des récupérations en Chine.

“Nous savons maintenant que cela est dû au fait que de nombreuses infections asymptomatiques n’étaient pas enregistrées ou connues, mais les chiffres étaient suffisants pour tirer la sonnette d’alarme”, c’est fini.