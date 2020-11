COVID-19 :

La création d’un vaccin contre le COVID-19 semble très proche après les résultats encourageants d’entreprises comme Pfizer, Moderne ou AstraZeneca, dont les médicaments sont très efficaces. Des nouvelles qui génèrent une grande illusion car son arrivée peut sonner le glas d’une pandémie qui a infecté près de 60 millions de personnes et accumule environ un million et demi de morts. Cependant, le fait qu’il soit attendu vaccin est devenu l’un des atouts les plus précieux du moment, vous met dans le réticule de gangs criminels organisés.

Tel que rapporté par Cadena Ser, le Interpol a préparé un rapport pour avertir les forces et organes de sécurité que la drogue sera de «l’or liquide» et, dès qu’elle sera en circulation, elle deviendra le cible principale des mafias du crime organisé. Par conséquent, l’organisme recommande augmenter les commandes de sécurité et contrôle, en particulier dans les lieux de distribution et de stockage. Les vaccins, au moins pendant les premiers mois de commercialisation, seront en quantité limitée et en forte demande, ce qui augmentera l’attrait pour les gangs criminels de profiter pour les voler dans le but de les vendre plus tard.

Microsoft a signalé une tentative de vol du vaccin

Cette crainte n’est pas sans signification, puisque d’autres cas ont déjà été découverts dans lesquels la confidentialité des vaccins a été menacée. Récemment, Microsoft rapporté que trois groupes de pirates ont attaqué, principalement, “des sociétés pharmaceutiques et des chercheurs de vaccins de premier plan au Canada, en France, en Inde, en Corée du Sud et aux États-Unis” pour obtenir les informations d’identification de leurs travailleurs et accéder au système où se trouvaient les informations sur les médicaments. Ces groupes étaient liés aux gouvernements de deux pays, selon l’entreprise dans un communiqué publié sur son blog: «Ils venaient de Strontium, un acteur originaire de Russie, et deux acteurs de Corée du Nord Nous appelons Zinc et cérium».

Comment protéger les vaccins?

Pour se défendre contre ces attaques, les forces de police doivent renforcer la sécurité, mais aussi les entreprises ont commencé à mettre en œuvre leurs propres mesures pour protéger vos médicaments. Par exemple, Pfizer a un plan avec plusieurs lignes directrices, selon le journal The Wall Street Journal. Le premier est d’installer Appareils GPS dans les navires Ils transporteront les doses, dans les réfrigérateurs eux-mêmes, pour s’assurer qu’ils suivent l’itinéraire programmé et ne s’écartent pas. Ils apprécient également la possibilité de mettre ‘camions pièges’, ou envoyer camions sans vaccins ou planifier de fausses expéditions pour tromper les voleurs.

Dans États Unis, en outre, une protection spéciale pourrait être mise camions d’escorte transportant des vaccins, cela sortirait d’endroits secrets. De même, il a été déterminé que le vaccin sera plus vulnérable et plus exposé au vol dans le heure de ramassage, transfert Oui Point de destination, c’est-à-dire les hôpitaux. Un soin particulier sera donc apporté à ce moment.

Le danger de la contrefaçon

Les médicaments contrefaits peuvent également constituer un grave danger. Depuis le début de la pandémie, ils ont été vendus Faux masques, guans ou gels hydroalcooliques, mettant en péril la santé publique. Cela s’est également produit avec tests de coronavirus que la police a dû réquisitionner à plusieurs reprises. La dernière opération policière de ce type a eu lieu la semaine dernière à Valence, où La Garde civile a saisi plus de 3000 tests COVID sur le point d’être distribué dans toute la communauté.

Par conséquent, Interpol estime que les gangs criminels ils essaieront également de développer de faux vaccins pour les mettre sur le marché et souligne la nécessité «d’empêcher la production et la distribution» de ce type de médicament. Dans États Unis ils sont également conscients de ce danger et agissent. La société qui construit les flacons dans lesquels les vaccins iront comprendra sceaux d’authenticité cela ne peut être que développé avec la lumière ultraviolette.