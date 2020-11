COVID-19 :

Mercredi dernier, 28 octobre, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé Nouvelles mesures dans le pays après avoir enregistré des chiffres d’infections quotidiennes pires que ceux de la première vague. Ces restrictions Ils sont entrés en vigueur à minuit et le resteront tout au long du mois de novembre, bien que certains pensent qu’elles seront prolongées. Selon Jens Spahn, ministre fédéral de la Santé, à la télévision publique ZDF, les Allemands attendent “Des mois de restrictions et de privations”. Car, bien que l’activité reprenne en décembre, “personne ne peut exclure qu’à un moment donné un nouvel enfermement se reproduise”.

Spahn, qui a été infecté il y a quelque temps, bien qu’il prétende aller bien et sans symptômes pendant des jours, avertit que le monde est dans un situation exceptionnelle “ce siècle” en raison de la pandémie, c’est pourquoi «un effort national«Pour le surmonter. Bien que le ministre soit conscient que “c’est vraiment difficile”, il considère que le réduction drastique des contacts c’est le seul moyen possible de ralentir la propagation du virus et de reprendre le contrôle de l’épidémie. «Cela dépend de nous tous» que le nombre d’infections n’augmente plus après la fermeture partielle dictée par le gouvernement fédéral et les 16 États fédéraux, a déclaré le ministre avant d’avertir que la fin des restrictions ne signifiera pas que “nous pourrons tous faire la fête à nouveau”, mais nous devrons continuer à apporter «une attention particulière à notre vie quotidienne».

Cependant, le ministre a également souligné un avantage que les gouvernements ont maintenant par rapport à la première vague afin que la situation ne soit pas si dévastatrice: “On en sait plus en novembre qu’en mars. Nous pouvons mieux lutter contre ce virus chaque mois. Nous n’en sommes pas encore là pour lutter contre le virus, mais nous apprenons chaque jour de nouvelles choses. “

Quelles mesures existe-t-il en Allemagne?

Parmi les mesures décrétées par le gouvernement, le fermeture jusqu’à la fin du mois cinémas, théâtres, gymnases, piscines, centres de beauté, à l’exception des salons de coiffure, et studios de tatouage, entre autres. Aussi, pubs, Restaurants Oui les boites de nuit restera fermé, sauf pour les plats à emporter. Ces restrictions sévères ont provoqué la colère des secteurs de l’hôtellerie et de la culture, mais le ministre de la Santé s’est défendu contre les critiques, affirmant que même le meilleur concept d’hygiène ne réduit pas complètement le risque, il est donc nécessaire d’arrêter les activités. .

D’autre part, afin d’éviter au maximum la mobilité, Les hôtels ne peuvent accueillir que les personnes voyageant par force majeure. Les voyages touristiques nationaux sont expressément interdits et les visites à des proches et même les excursions en journée sont découragées. De plus, les contacts sont réduits au minimum, de sorte que les réunions publiques ne seront possibles qu’avec un maximum de 10 personnes vivre dans jusqu’à deux maisons.

Au lieu de cela, ilLes écoles resteront ouvertes. La ministre allemande de la Famille, Franziska Giffey, a insisté sur le fait que les écoles et les crèches sont la dernière chose à fermer: «Les écoles sont bien mieux préparées pour certaines situations qui ont semé la confusion en mars ». Pour étayer sa théorie, il a expliqué que, sur plus de 30 000 écoles et 56 000 jardins d’enfants, seuls 200 environ ont fermé provisoirement après avoir détecté des épidémies infectieuses parmi les élèves ou le personnel enseignant.

Les cas graves augmenteront

L’Allemagne a enregistré 12097 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, après le dernier sommet de 19 059 samedi, qui est attribué au fait que tous les États fédéraux ne communiquent pas leurs données le week-end. Au cours du dernier jour, ils ont également été informés 49 morts par coronavirus, selon les données de l’Institut Robert Koch. Autour de 355900 personnes se sont rétablies de la maladie et qu’il existe actuellement des 166500 cas actifs.

Pour sa part, le nombre de patients atteints de COVID-19 dans le unités de soins intensifs continue d’augmenter et dimanche, il s’élevait à 2061, presque le triple des 769 deux semaines plus tôt, et dont 1086 reçoivent une respiration assistée, selon les données de l’Association interdisciplinaire allemande pour les soins intensifs et la médecine d’urgence (DIVI) mises à jour ce jour-là.

Le président de la Société hospitalière allemande, Gérald Gass, prédit dans Bild que le nombre de patients gravement malades continuera d’augmenter dans les semaines à venir: «Dans deux ou trois semaines, le nombre de patients en réanimation dépassera les marques d’avril et c’est quelque chose que nous ne pouvons plus éviter ». En fait, révèle-t-il, il a déjà commencé à transférer du personnel d’autres usines vers des unités de soins intensifs, ce qui «n’est pas du tout optimal, mais cela se justifie dans une situation exceptionnelle comme celle-ci».