COVID-19 :

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a liquidé la 61,8% de ses actions à la société pharmaceutique le même jour qu’un 90% efficace du vaccin COVID-19 qu’il développe avec BioNTech , comme indiqué dans la documentation de la Securities Market Commission (SEC, pour son acronyme en anglais).

Ainsi, lundi dernier, le PDG s’est débarrassé de 132508 actions au prix de 41,94 $ chacune, ce qui équivaut à un total de 5,5 millions de dollars (4,7 millions d’euros). Lors de la séance précédente, vendredi, le titre était resté à 36,4 €, plus de 13% en dessous du prix de vente des actions du PDG. Cependant, la grande annonce a été transmise à grande vitesse sur les Bourses, avec un impact positif particulier en Espagne.

Selon un porte-parole de Pfizer dans divers médias, Bourla travaille dans la société pharmaceutique depuis 25 ans et détient «un nombre substantiel d’actions» sous différents plans d’épargne, et avait autorisé la société gestionnaire de la même société à vendre une partie si elle atteignait “Un certain prix”. Cependant, le PDG maintient toujours directement un ensemble d’actionnariat de 78273 titres dans l’entreprise, en plus d’autres 3539 indirectement, ce qui représente «neuf fois son salaire».

Pfizer devait expliquer la situation

Lors de la publication de la nouvelle de cette transaction, la société pharmaceutique a reçu de nombreux critiques dans les réseaux sociaux de personnes qui a qualifié ce mouvement de “suspect” et ils ont laissé entendre qu’il y avait quelque chose de sombre derrière la fabrication du vaccin. En conséquence, Pfizer a indiqué que le transaction a été autorisé au préalable par Bourla le 19 août dans le cadre du programme de gestion d’actions de l’entreprise, il ne correspond donc pas à un mouvement temporaire: «La vente de ces actions s’inscrit dans le Plan de financement Bourla». L’accord stipulait donc le placement d’un «nombre prédéterminé d’actions à un moment prédéterminé».

De cette manière, avec le meilleur prix de Pfizer en 54 semaines, qui a été atteint lundi dernier, la vente a été réalisée. Le moment de la transaction a alors coïncidé avec l’annonce des avances avec le vaccin. L’opération serait approuvé par rMarché boursier américain EGLA 10b5-1, qui fixe les conditions pour que les dirigeants de sociétés cotées fonctionnent sans enfreindre les règles d’utilisation des informations privilégiées.

Un geste très courant

Sally Susman, vice-président de Pfizer, également vendu Lundi un actionnariat de 43662 actions encore prix individuel de 41,94 $, c’est un total de 1,8 million de dollars (1,5 million d’euros). Cependant, il détient toujours une participation directe de 108 096 actions et contrôle indirectement 708 autres titres de la société pharmaceutique.

Les dirigeants de grandes entreprises ont tendance à vendre des actions à intervalles par le biais de ces types de plans de gestion du capital qui respectent la loi, mais certains décident de retarder ces mouvements pour éviter de paraître profiter d’événements qui déclenchent leurs prix. Il y a quelques mois, des cadres de Moderne ils ont vendu de grandes quantités d’actions après avoir annoncé des premiers résultats prometteurs, suscité des critiques et même un avertissement du président de la SEC, Jay Clayton, pour que les entreprises pratiquent «une bonne hygiène d’entreprise» «ces jours-ci».