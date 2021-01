COVID-19 :

Gibraltar a vécu ce dimanche le jour le plus sombre de la pandémie. Dans un communiqué, le gouvernement était «dévasté d’avoir à confirmer la perte de 9 membres de notre communauté à cause du COVID-19», Le plus grand nombre de décès quotidiens depuis que le COVID-19 est entré dans le Rocher. Il nombre total de décès sur le territoire en raison du coronavirus est 43. En revanche, dimanche, ils ont détecté 33 points positifs, ce qui porte le nombre d’infections à 3670. Cependant, les cas actifs sont tombés à 791 (-77).

De plus, dans les dernières heures, 101 guéri, ce qui suppose que 2689 ont déjà vaincu la maladie. En échange, trois autres personnes ont été admises dans l’usine COVID-19, où il y en a 35, et dans le Unité de soins intensifs (UCI) 10 à gauche.

Toutes les personnes décédées, six hommes et trois femmes, Ils avaient plus de 65 ans et ils ont souffert problèmes de santé sous-jacents. De plus, sept étaient des résidents des services résidentiels pour personnes âgées (ERS). Les principales causes de décès étaient pneumonie causé par COVID-19, bien que l’un des patients ait perdu la vie en raison d’un choc cardiogénique et infarctus du myocarde dérivé de la maladie.

Le gouvernement demande à rester chez lui

Le Ministre principal, Fabián Picardo, a déclaré que «le nombre de morts augmente à un rythme intolérable tant en ce qui concerne les résidents de l’ERS que ceux qui sont à l’hôpital à leur arrivée de la communauté », malgré le fait que le 2 janvier, l’accouchement à domicile a été décrété. «Personnellement, j’ai perdu des amis, des collègues, des sympathisants et de la famille en trois jours. Je sais que beaucoup d’autres partagent également ce profond sentiment de perte et mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu un être cher en cette période difficile. C’est juste dévastateur au niveau humain“Il ajouta. Il a également annoncé que ce lundi il apparaîtrait publiquement pour analyser la situation.

Enfin, il a envoyé un message au public pour lui demander de se faire vacciner et de respecter les recommandations des autorités sanitaires: «Notre programme de vaccination nous donne de l’espoir, mais nous devons travailler ensemble pour conjurer ces jours sombres. Acceptez le vaccin lorsque la GHA le propose. Pour l’instant, rester à la maison sauf si c’est absolument nécessaire et utilisez nos méthodes éprouvées pour éloigner le virus de vous et de vos proches. Lavez-vous les mains, portez un masque, appelez le 111 dès que vous remarquez des symptômes. Ensemble, nous avancerons ».

Mesures à Campo de Gibraltar

De l’autre côté de la Porte, dans la région de Campo de Gibraltar, les nouvelles mesures restrictives annoncées vendredi par la Junta de Andalucía seront appliquées à partir de ce dimanche. Ceux-ci incluent le fermeture du périmètre de six de ses huit municipalités, tous ceux avec un taux de plus de 500 cas pour 100000 habitants au cours des quatorze derniers jours: La ligne de la conception, San Roque, Les quartiers, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera et San Martin del Tesorillo. Les deux seules communes qui évitent, pour l’instant, cette fermeture de périmètre sont Algésiras et Tarifa.

De plus, comme c’était déjà le cas à La Línea, d’autres San Roque et Castellar ont cessé leur activité non essentielle depuis hier pour avoir dépassé un taux de plus de 1 000 cas pour 100 000 habitants au cours des quatorze derniers jours. Les dernières données sur les infections au niveau municipal proposées par l’Institut andalou de statistique et de cartographie (IECA), qui correspondent à vendredi, montrent un taux proche de mille en Los Barrios et Tesorillo, les données pour ce lundi dépendront donc de l’arrêt des activités non essentielles, comme dans le reste des villes de la région.