COVID-19 :

Les communautés autonomes et le ministère de la Santé débattront ce mercredi au Conseil interterritorial de la santé de la manière dont Noël sera, comment les dîners du réveillon de Noël et du réveillon du Nouvel An seront élaborés et, en fin de compte, quelles restrictions seront imposées à des dates aussi importantes dans une année marquée par la pandémie de coronavirus. Le gouvernement central a son propre plan, dévoilé ce mardi, dans lequel Il est à noter que les dîners des 24 et 31 décembre sont organisés avec un maximum de six personnes non cohabitantes et que le couvre-feu est retardé ces deux nuits jusqu’à 1 heure du matin.

Cependant, il y a des autonomies qui ont leurs propres idées et profiteront de la réunion du Conseil pour les présenter. C’est le cas de Madrid, dont les réclamations sont différentes de celles prévues par le portefeuille Santé dirigé par Salvador Illa. L’exécutif présidé par Isabel Díaz Ayuso, à mesure qu’El Mundo avance, proposera son propre plan pour Noël, étant La proposition est différente en termes de nombre de personnes qui peuvent se rencontrer et en termes de temps fixé pour le couvre-feu.

Nombre maximum de personnes au déjeuner et au dîner

La Communauté de Madrid demandera de porter de six à dix le nombre maximum de personnes pouvant assister aux déjeuners et dîners familiaux et sociaux les 24, 25 et 31 décembre et les 1er et 6 janvier. Dans ces rassemblements sociaux, indiquent-ils, des personnes «de trois groupes de personnes vivant ensemble» pouvaient y assister. Pour le reste des jours, la région maintiendrait la limite des rencontres à six personnes, avec l’obligation de suivre des mesures de prévention.

Horaire du couvre-feu

Également, propose des modifications du couvre-feu. Si le gouvernement prétend le prolonger jusqu’à 1 h du matin les 24 et 31 décembre, Madrid demandera que la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, il soit prolongé jusqu’à 1h30 du matin.

Actuellement, tout au plus, les communautés autonomes doivent établir un couvre-feu à 12 heures, mais il y a certaines communautés qui l’ont fixé à 22 heures. Dans le cas de Madrid, le couvre-feu nocturne commence à 12 heures du soir et dure jusqu’à 6 heures du matin.

Départ des résidents des centres sociaux et de santé

Madrid abonde dans la limite des personnes dans les dîners les plus indiqués et dans le couvre-feu de ces jours, mais Il souhaite également se voir autoriser dans certains cas le départ des résidents des centres sociaux et de santé à ces jours si marqués. Par exemple, vous voulez qu’une personne qui a été positive aux anticorps au cours des six derniers mois ou qui a été testée positive au test PCR au cours des trois derniers mois soit libre de sortir et de passer Noël avec sa famille.

Si au contraire, un résident n’a ni anticorps ni COVID-19 au cours des trois derniers mois, la Communauté de Madrid mettra sur la table que vous pourrez sortir avec votre famille si vous le souhaitez et A votre retour au centre, conservez l’isolement obligatoire à titre préventif, en plus de réaliser un test diagnostique.

Quoi qu’il en soit, la réunion du Conseil interterritorial de la santé débattra des différentes propositions que les communautés autonomes y apporteront. Là encore, le ministère de la Santé et la Communauté de Madrid se heurtent à leurs plans.