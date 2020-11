COVID-19 :

La semaine dernière, Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), a révélé l’annonce prochaine de nouvelles mesures pour éviter les contagions à des dates comme celles de Noël. Le document sur lequel vous travaillez, qui sera finalisé dans le Conseil interterritorial de la santé, établit certains changements concernant les restrictions actuelles.

Le journal El Mundo a eu accès au projet, connu sous le nom de Propositions de mesures de santé publique contre Covid-19 pour la célébration des vacances de Noël, dans lequel il est recommandé de “limiter la participation à membres appartenant au même groupe de coexistenceSinon, “les réunions seront maximum de six personnes“, dit la même chose.

Il maintient également, comme prévu dans le projet, le confinement de nuit, “ne pas pouvoir sortir dans la rue aux heures établies dans chaque communauté“. La nouvelle arrive dans deux jours clés: la 24 et 31 décembre. Ces jours-là, la mobilité est limitée entre 1h00 et 6h00 la nuit.

Le document auquel les médias ont eu accès recommande également «d’éviter ou de minimiser» les rassemblements sociaux, comme les célébrations de travail ou d’anciens étudiants. Dans le cas de les célébrer, comme pour les fêtes de Noël en famille: maximum de six personnes “et de préférence à l’étranger”.

Évitez les déplacements inutiles et limitez les contacts

Dans ce document, la recommandation de éviter tout voyage “qui n’est pas strictement nécessaire”. De plus, pour les étudiants qui rentrent chez eux pour les vacances, il y a aussi un conseil: limitez les interactions sociales les jours avant le voyage et, une fois dans la maison familiale, “essayez de limiter les contacts, interagissez surtout à l’extérieur et portez des masques “.

Le pas à 6M

Le gouvernement, dans le texte élaboré par le ministère de la Santé, indique la nécessité de “maintenir des mesures de prévention dans tous les contextes”. Ainsi, il faut suivre la stratégie que Health appelle 6M: «Masque, mains (lavage fréquent), compteurs (distance de sécurité), maximiser la ventilation et les activités de plein air, minimiser le nombre de contacts (de préférence le même) et Je reste à la maison en cas de symptômes, de diagnostic ou de contact“.

Planification de Noël

Le document fait également référence à “planifier un Noël différent sans enlever leur âme et leur esprit ce qui en fait l’un des festivals les plus appréciés des citoyens. “L’une des propositions pour les rendre plus sûrs est d’organiser “équitation statique”.