COVID-19 :

Le pneumologue qui a prédit la première vague met en garde contre la situation alarmante que montrent actuellement les chiffres et ce qui va se passer, en conséquence, dans les dix prochains jours. Le 8 mars 2020, alors que les autorités tentaient de rassurer la population espagnole en s’assurant que le COVID-19 ne poserait pas de problèmes majeurs, cette pneumologue dans un hôpital situé au sud de Madrid oui ça a montré “Extrêmement préoccupé” donc cela pourrait provoquer le coronavirus. Avec ce que l’on savait déjà sur le virus et des données sur ce qui se passait dans d’autres pays, @ donni__69 Il a expliqué ce qu’il croyait arriver à travers un long «fil» sur Twitter: infections, pression hospitalière … Il n’avait pas tort. La première vague de la pandémie est arrivée comme il l’avait prédit.

Je suis pneumologue dans un hôpital du sud de Madrid et je suis extrêmement préoccupé par le #coronavirus. Je ne sais pas si nos dirigeants ont fait des chiffres mais ils doivent faire peur. J’ouvre le fil – Donni (@ donni__69) 8 mars 2020

Il avait également raison dans les mesures à venir. Premièrement, il a souligné la nécessité de «limiter les mouvements de population dans les zones les plus touchées et interdire les réunions ». Cependant, cela ne “résoudra pas l’effondrement de l’hôpital”, il faudrait donc ajouter davantage de restrictions. «La prochaine chose sera l’interdiction de toute activité non essentielle et la quarantaine à domicile obligatoire», A-t-il expliqué quelques jours avant que le gouvernement ne décrète la détention stricte.

Tout d’abord, limitez les mouvements de population dans les zones les plus touchées et interdisez tout rassemblement de personnes comme ils l’ont fait en Italie. J’estime qu’il nous reste une semaine pour cela en Espagne. – Donni (@ donni__69) 8 mars 2020

La prochaine chose sera l’interdiction de toute activité non essentielle et la quarantaine obligatoire à domicile comme ils l’ont fait en Chine. La fermeture de tous les collèges, universités, usines et bureaux. – Donni (@ donni__69) 8 mars 2020

Des jours fatidiques attendent

Ce vendredi, le médecin a publié ses prédictions pour les prochains jours, et ils ne sont pas optimistes. “Les cas continuent d’augmenter”, déplore-t-il. Actuellement, l’Espagne enregistre 40000 cas positifs par jour, 42.885 ce vendredi, et l’incidence accumulée dans le pays ne cesse d’augmenter, dépassant le 800 cas pour 100000 habitants. «Malheureusement, nous savons déjà comment cela fonctionne. Cette augmentation des cas se traduira par 10 jours d’effondrement des hôpitaux, de souffrances et de décès“, A averti.

De même, il y a une aggravation de la pression hospitalière. Au cours de la dernière semaine, 7 174 personnes ont été hospitalisées en raison du COVID-19 et du taux de occupation du lit pour le coronavirus se tenait ce vendredi à la 21,63%, tandis que celle des lits de ICU il est dans 37,61%, quand il limite fixé par le ministère de la Santé est un 25%.

Les cas continuent de grimper

Malheureusement, nous savons déjà comment cela fonctionne

Cette augmentation du nombre de cas se traduira par 10 jours d’effondrement, de souffrance et de décès dans les hôpitaux.shttps: //t.co/zvMkh3Fzn9 – Donni (@ donni__69) 22 janvier 2021

La souche britannique, cause de contagion

Enfin, le médecin a déclaré que, plus que les rassemblements de Noël, le véritable responsable de cette augmentation des infections a été la souche britannique «hypercontagieuse». Vous avez évalué cette situation comme “L’horreur” parce que cela implique que tout est «devenu incontrôlable». “Ensuite confinement et souffrance prolongée». Pour l’instant, le gouvernement central exclut un nouveau confinement à domicile, mais qui sait si dans quelques jours il change d’avis et Doni aura à nouveau raison.

Appel à une réaction politique

Face à ce scénario fatidique, Donni a supplié le Les politiciens Quoi “Faites quelque chose, quoi que ce soit, mais arrêtez de vous battre, de vous accuser, de vaciller et de faire quelque chose maintenant”. A cet égard, il a regretté qu ‘”un jour, dans un proche avenir, nous regarderons en arrière pour voir avec étonnement l’indolence, la paresse, l’inefficacité et la maladresse de toute notre classe politique dans la gestion de la pandémie de Covid”.

Politiciens, faites quelque chose, peu importe, mais arrêtez de vous battre, de vous accuser, de vaciller et de faire quelque chose MAINTENANT

Quelle indolence pour Dieu – Donni (@ donni__69) 22 janvier 2021