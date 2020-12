COVID-19 :

Les scientifiques du monde entier travaillent d’arrache-pied pour trouver un vaccin contre le coronavirus en un temps record. Moins d’un an après la détection du premier cas à Wuhan, il existe déjà plusieurs vaccins candidats qui promettent de rapprocher la fin de la pandémie. Plus précisément, il y a 13 projets déjà en phase 3, pré-commercialisation, et quatre en phase 2, selon les dernières données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Également, 34 ont déjà atteint le stade clinique, tandis que 163 projets ont déjà trouvé un candidat vaccin et sont en phase préclinique.

Comme on pouvait s’y attendre, les facteurs dont il faudra le plus tenir compte pour vacciner l’humanité sont les efficacité et sécurité de chaque médicament. Aussi limites de distribution et de stockage influencer son déploiement mondial. Certains vaccins, par exemple, doivent être conservés à basse température, comme Pfizer / BioNTech (-70 ° C) ou Moderne (-20 ° C), ce qui complique votre logistique. D’autres, d’autre part, peuvent être stockés à des températures de réfrigération entre 2 et 8 ° C, comme celui développé par l’Université de Oxford et AstraZeneca.

Cependant, il y a un autre élément auquel on ne prête pas autant d’attention mais qui sera également déterminant lorsque les différents gouvernements mondiaux acquerront tel ou tel vaccin: son prix. Le coût varie en fonction du vaccin, avec de grandes différences entre certains d’entre eux.

Les vaccins Oxford et AstraZeneca prennent le dessus

Statista a développé un graphique avec des données extraites de diverses sources dans lequel il est observé que le vaccin de Moderne, au prix de 31 euros, C’est le plus cher. Il est suivi de médicaments de Sinovac Oui Pfizer / BioNTech, quel prix 25 et 17 euros, respectivement. Le plus grand contraste se trouve avec le vaccin développé par Oxford et AstraZeneca, ce qui coûte environ 3 euros par dose, étant le moins cher de tous.

La efficacité du vaccin développé par Oxford et AstraZeneca (70%, bien qu’il puisse atteindre 90% en fonction de la dose) est inférieure à la Moderne (94,5%) ou Pfizer / BioNTech (95%), mais son prix abordable, son facilité de distribution par les conditions de réfrigération standard et possibilité de l’administrer dans les centres de santé faire d’elle une option très juteuse, en particulier pour les pays qui ne le distribueront pas gratuitement à leurs citoyens.

Combien de vaccins chaque pays achètera-t-il?

le Royaume-Uni Mercredi est devenu le premier pays au monde à approuver le vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech. Pour sa part, Agence européenne des médicaments (EMA) envisage d’autoriser le marketing dans l’Union européenne du vaccin Pfizer / BioNTech le prochain 29 décembre, et de Moderne le 12 janvier, tant que les données qu’ils étudieront garantissent l’innocuité et l’efficacité des médicaments. Les deux sociétés ont également demandé l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA).

Cependant, avant que les différents organismes de réglementation n’approuvent l’utilisation de ces vaccins, les pays ont été proactifs et ont acheté des millions de doses pour commencer à vacciner la population le plus rapidement possible. Un autre graphique Statista montre que, sur la base des données du 20 novembre, Canada est le pays qui a acheté le plus de médicaments, avec 9,5 doses par habitant. Suis-le Royaume-Uni et Australie, à l’achat de 5,3 doses par habitant. La UE fait également partie des gros acheteurs avec l’acquisition 1 425 millions de doses de vaccins pour environ 448 millions de personnes, ce qui signifie un peu plus que trois doses pour chaque Européen.

États Unis, qui est le pays le plus touché par la pandémie, avec plus de 13,5 millions de cas enregistrés de coronavirus, a déjà demandé 1 010 millions de doses, soit trois doses par habitant. Dans Amérique latine, Chili a 4,6 doses de vaccin pour chaque habitant, tandis que Brésil, avec plus de 6,3 millions d’infections, a 0,9 dose par habitant.

Notamment COVAX, la coalition de 172 pays qui cherche à garantir un accès mondial équitable au vaccin afin que ce ne soit pas seulement pour les pays riches, a déjà obtenu 700 millions de doses.

Statista