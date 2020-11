COVID-19 :

Lors des pires moments de la pandémie causée par le COVID-19, toutes les compétitions sportives, professionnelles et amateurs ont été suspendues, pour éviter de contribuer à la transmission du virus. Au fil des mois, ils ont recommencé. Pour garantir le protection des athlètes, aussi bien que travailleurs qui les entourent, sont réalisés PCR périodiquement toutes les personnes impliquées. Même ainsi, il y a ceux qui s’inquiètent du risque de contagion qui peut survenir lors d’un match, notamment dans les sports de contact.

Cependant, le médecin britannique Chris Orton, un chercheur au Chelsea and Westminster Hospital de Londres, a déclaré vendredi que le risque de transmission lors d’événements sportifs est faible, affirmant dans une interview à . que «pour autant que chacun sache au niveau gouvernemental, il n’y a pas de cas confirmés de transmission ni à l’entraînement ni lors d’activités sportives». «Dans les circonstances entourant les jeux, c’est probablement là que vous êtes beaucoup plus susceptible de contracter le virus. Le risque pour votre propre équipe va être plus grand que pour le rival, mais cela ne veut pas dire que cela se passe nécessairement sur le terrain », a-t-il ajouté.

Ces mots sont venus le même jour que le milieu de terrain irlandais Alan Browne testé positif au COVID-19 moins de 24 heures après avoir joué contre l’Angleterre lors du match amical de jeudi au stade de Wembley. Aussi, plus tôt cette semaine, le capitaine de Croatie, Domagoj Life, a été retiré au milieu d’un match contre la Turquie après que le club eut reçu des nouvelles de son positif.

Inquiétude dans le monde du rugby

L’un des sports qui s’inquiète le plus du contact élevé qu’il nécessite est le le rugbycomme l’a souligné Orton, qui a reçu une subvention britannique de recherche et d’innovation pour enquêter sur la libération d’aérosols dans le sport d’élite par rapport au COVID-19.

Les joueurs impliqués dans des mêlées, en particulier les “ cinq serrés ” de putes, piliers Oui les secondes lignes Ils présentent un risque plus élevé, selon l’expert, mais les chances de transmission dans les matches ne doivent pas forcément être plus élevées que dans d’autres sports. “Avec le bénéfice de lecture vidéo et le Suivi GPS (Global Positioning System), il est très facile de voir qui a été en contact avec qui », a-t-il expliqué.