COVID-19 :

Le Royaume-Uni a commencé ce lundi 4 janvier avec la vaccination du médicament d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford. De cette façon, devient le pays pionnier à commencer à fournir les deux premiers antidotes contre le COVID-19, ayant également été le La Première nation fournira le vaccin Pfizer-BioNTech le 8 décembre.

Brian Pinker, 82 ans, a été la première personne à recevoir la nouvelle injection et l’a fait dans le Hôpital universitaire d’Oxford. L’homme appartient à groupe à risque puisque vous avez besoin de dialyse: «Je suis très heureux de recevoir le vaccin COVID aujourd’hui et vraiment fier qu’il soit l’un de celui créé à Oxford. Les infirmières, les médecins et le personnel médical ont tous été fantastiques aujourd’hui et j’ai hâte de célébrer mon 48e anniversaire de mariage avec mon Shirley épouse à la fin de l’année “Pinker a déclaré dans un communiqué.

“C’est le seul moyen de retrouver un peu de vie normale”

Brian Pinker, 82 ans, dit que le vaccin signifie «tout». Il est le premier patient à recevoir une dose du vaccin Oxford-AstraZeneca après des essais. https://t.co/PFXIRIfh6U pic.twitter.com/hYkjVzJjX2 – BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 4 janvier 2021

La peur des deux doses

Le pays britannique a acheté 100 millions de doses d’antidote Oxford / AstraZeneca, un montant qui va vacciner 50 millions de personnes, puisqu’ils sont nécessaires deux doses, tout comme le médicament Pfizer-BioNTech.

Le fait qu’au Royaume-Uni, différentes doses de vaccins soient fournies en même temps inquiète en quelque sorte les autorités, car ils craignent que les deux doses ne soient mélangées dans les deux phases de vaccination. Les experts ont déjà averti que si une personne reçoit le vaccin Pfizer dans la première dose, elle devrait également le faire dans la seconde: “Nous ne recommandons pas de mélanger les vaccins COVID-19; si votre première dose est le vaccin Pfizer, vous ne devriez pas recevoir le vaccin AstraZeneca pour votre deuxième dose et vice versa.”expliqué à Nouvelles du ciel le chef du Département britannique de la santé publique pour la vaccination, Mary Ramsay.

Malgré cela, le médecin n’a pas exclu que le cas puisse survenir dans une situation critique: “Il est vrai qu’il peut y avoir des cas extrêmement rares dans lesquels le même vaccin n’est pas disponible, ou dans lesquels on ne sait pas quel vaccin le patient a reçu, mais il vaut mieux ne pas mélanger les vaccins”, conclu pour Sky News.

“C’est notre moyen de sortir de la pandémie”

«Aujourd’hui marque un moment charnière dans la campagne contre le coronavirus. Je suis ravi que la Grande-Bretagne soit le premier pays au monde à lancer le programme de vaccination d’Oxford et d’AstraZeneca. C’est notre moyen de sortir de la pandémie “, a écrit au ministre de la Santé, Matt Hancock, dans votre compte officiel Twitter.

Le pire moment du Royaume-Uni

Une nouvelle vaccination antidote arrive à un moment de chaos pour le Royaume-Uni après l’apparition du nouvelle souche de coronavirus originaire du pays et Mutation COVID-19 originaire d’Afrique du Sud. Seulement hier (3 janvier) 54 990 nouvelles infections et 454 décès dus à la maladie ont été enregistrés dans le pays.

En dépit d’être un chiffre exorbitant, ce n’est pas le pire, depuis la veille, Samedi 2 janvier, le pays britannique a atteint le plus grand nombre d’infections depuis le début de la pandémie: 57 725. Les décès étaient inférieurs à ceux enregistrés dimanche: 445 décès. Avec les données de dimanche, le pays a six jours consécutifs dépassant 50 000 infections en 24 heures.

Depuis le début de la pandémie, le pays britannique a enregistré un total de 2 662 699 infections et 75 137 décès. Actuellement répertorié dans le sixième position des pays les plus touchés par la pandémie derrière États-Unis, Inde, Brésil, Russie et France.

Réduisez les infections avec les deux vaccins

Avec le nouvel antidote contre la maladie les infections devraient diminuer légèrement dans les semaines à venir. En outre, Les médicaments d’Oxford et d’AstraZeneca sont plus faciles à conserver car peut être conservé dans un réfrigérateur normal, comme le vaccin contre la grippe, tandis que celui de Pfizer / BioNTech doit être conservé à une température de -70 degrés centigrades.

Aujourd’hui seulement, le Royaume-Uni prévoit de fournir plus d’un demi-million de doses du nouveau vaccin. Plus précisément, les autorités sanitaires britanniques Ils ont 530 000 unités de médicament à administrer ce lundi dans six établissements médicaux à Oxford, Londres, Sussex, Lancashire et Warwickshire.

Ordre de vaccination

1. Premièrement le les personnes en maison de retraite et leurs aidants.

2. Toutes les les personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi que les travailleurs sociaux et de santé de première ligne.

3. Toutes les personnes 75 ans ou plus.

Quatre. Tous les habitants de 70 ans ou plus et ceux individus extrêmement vulnérables à la maladie.

5. Tous les habitants de 65 ans ou plus.

6. Toutes les les personnes âgées de 16 à 64 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un plus grand risque de maladie grave et de mortalité.

sept. Toutes les personnes 60 ans ou plus.

8. Toutes les personnes 55 ans ou plus.

9. Tous les habitants de 50 ans ou plus.