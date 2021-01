COVID-19 :

Le téléscripteur crache des nouvelles de plus en plus dangereusement similaires à celles du fatidique mars 2020. Dans le sport de compétition, cela se traduit par des reports, des annulations, des positifs, des quarantaines, des bulles … Le trébuchement des ligues ils étaient un mal avec une incidence supposée, mais la troisième vague atteint à nouveau les grands événements internationaux. A eu un impact sur NBA, dans des équipes qui jouent quatre matchs par semaine dans un pays qui a récemment enregistré 4 000 morts par jour, avec une cataracte d’infections qui les oblige à reporter les matchs ou à y jouer avec peu de troupes. A frappé le calendrier Formule 1, qui ne commencera plus dans Melbourne, mais en Bahreïn, et cela est également passé à une date incertaine Shanghai. Il a lancé un avertissement à son cousin germain de MotoGP, qui a suspendu les tests de février à Sepang. Et il a laissé le début de la saison cycliste comme un terrain vague, avec les annulations successives du En bas, la Cadel Evans, la Herald Sun, la Défi de Majorque, il Visite de San Juan, il Tour de Colombie…

Il Coupe du monde de handball, qui commence ce mercredi à Egypte, n’a pas été épargné par l’effet cruel du virus à sa veille, dans lequel il a dû remplacer la République tchèque, avec une dizaine de points positifs, pour le premier pays de réserve, Macédoine, tandis que d’autres sélections comme États Unis et Cap-Vert ils restent en suspens. L’avenir immédiat voit également des nuages ​​sombres, comme le Tournoi de rugby des 6 nations, remis en question par la souche britannique. Et en arrière-plan, en été, le plus gros morceau, le Jeux olympiques de Tokyo, qui pour le moment restent debout, bien qu’une enquête récente parmi la population japonaise ait détecté une opposition de 80% pour cent. Il y a un sentiment général de déjà vu ou de leçon non apprise dans le sport, véritable reflet de la société. Un retour à l’état d’alarme.