COVID-19 :

Il y a des semaines, Mario Mellado, immunologiste et directeur du Centre national de biotechnologie (CNB), a annoncé que le Vaccin espagnol développé par les virologues Mariano Esteban et Juan García Arriaza au Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) a montré une 100% d’efficacité dans les tests de souris. Des résultats encourageants qui ont maintenant été publiés dans Journal de virologie.

«Nous avons observé que le candidat vaccin MVA-CoV-2 génère un réponse immunitaire robuste avec production d’anticorps neutralisants et activation des lymphocytes T chez les souris », assure Esteban dans un article publié dans la prestigieuse revue. «Le vaccin confère un 100% de protection contre le SRAS-CoV-2 dans un modèle de souris humanisée sensible à l’infection par SARS-CoV-2, ce qui est très important », a précisé son collègue Arriaza dans une note publiée par la CSIC.

Sur le développement du vaccin, un variante du virus utilisée pour éradiquer la variole. L’agence publique espagnole explique dans sa déclaration que le Virus de la vaccine modifié d’Ankara (MVA), “a été modifié pour exprimer la protéine S complète du SARS-CoV-2, qui est la clé qui permet l’entrée du coronavirus dans les cellules humaines ». «Incorporée dans le véhicule MVA, cette protéine est produite dès que le virus pénètre dans la cellule et est ce que enseigne le système immunitaire comment reconnaître le vrai coronavirus et comment l’éliminer“, Ajouter.

Inhibition complète de la réplication avec deux doses

Les données les plus importantes de la recherche sont que le vaccin produit “taux élevés d’anticorps IgG spécifique contre la protéine du coronavirus S et son domaine de liaison avec la protéine ACE2 qui sert de récepteur aux cellules humaines ». De plus, l’étude a montré que l’administration d’une ou deux doses donne un 100% de protection souris humanisées contre la maladie et la létalité du SRAS-CoV-2. ET avec deux doses, il y a une inhibition complète de la réplication du virus dans les poumons. «Ces résultats démontrent que le vaccin COVID-19 à base de vecteur MVA produit un immunogénicité robuste et une pleine efficacité dans les modèles animaux, et soutenir sa future application dans les essais cliniques », indiquent les chercheurs dans l’article.

Les scientifiques notent également que vaccination combinée avec deux vaccins différents, un sur première dose à base d’acide nucléique (S-ADN) et un autre dans deuxième dose (MVA-CoV2-S), produit niveaux plus élevés d’activation des lymphocytes T que l’administration de deux doses de MVA-CoV-2-S, ce qui est pertinent lorsqu’il est prévu d’augmenter la population de lymphocytes T pour obtenir des réponses immunitaires plus étendues et durables.

Essais cliniques dans quelques semaines

Le CSIC a un accord avec la société espagnole de biotechnologie Biofabri, qui a offert ses installations pour développer le vaccin dans des conditions d’utilisation pour l’homme. La prochaine étape sera donc de recevoir le autorisation de l’Agence espagnole des médicaments pour démarrer les phases cliniques I et II d’essais cliniques, qui pourraient débuter dans quelques semaines. Avec ce calendrier, le vaccin ne serait pas prêt avant fin 2021.

Dans ce sens, la CSIC a signalé que la société Biofabri fabrique le Lots GMP (Good Manufacturing Procedures) qui seront utilisés dans ces essais cliniques et que le procédé industriel de fabrication des lots commerciaux a déjà été défini dès la fin de la phase de développement clinique.

L’autre vaccin espagnol

En plus de celui créé par Mario Esteban et Juan García Arriaza, il existe un autre vaccin espagnol très avancé. C’est celui développé par l’équipe dirigée par Luis Enjuanes, sur la base d’un «virion synthétique qui présente de nombreuses caractéristiques du virus, mais qui n’est pas transmissible de cellule en cellule », a expliqué Mario Mellado. Le virion entre dans les cellules, mais ne sort plus, ne passe pas aux autres cellules. “C’est très intéressant car ce virus a les mêmes protéines à l’extérieur que le vrai virus et permet de générer une réponse immunitaire très puissante et durable.”

En raison de sa complexité, le processus de création est beaucoup plus lent et il est plus difficile de négocier avec les entreprises désireuses de le développer car une technologie très spécifique est utilisée que peu d’entreprises peuvent assumer. La dernière information était qu’il y avait un intérêt d’un entreprise en Belgique: “Nous sommes en pourparlers avec eux et j’espère que la voie sera tracée bientôt”, a déclaré Mellado.