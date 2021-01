COVID-19 :

Ils vont plus lentement que les autres, mais leurs résultats peuvent être bien meilleurs. Nous parlons des vaccins en cours de développement en Espagne. D’une part, il y a le médicament développé par l’équipe de chercheurs qui dirige Luis Enjuanes et, d’autre part, le projet mené par le docteur Mariano Esteban. Le Centre national de biotechnologie (CNB-CSIC) a publié un entretien avec son directeur, Mario Mellado, dans lequel il analyse l’état dans lequel se trouvent les deux vaccins.

Virion synthétique

Concernant le vaccin de Luis Enjuanes, qui est le plus avancé, l’immunologiste a souligné que ce vaccin “est complètement nouveau car il est basé sur une technologie que très peu de laboratoires possèdent dans le monde”. Plus précisément, ce prototype de vaccin génère un «virion synthétique qui présente de nombreuses caractéristiques du virus, mais qui n’est pas transmissible d’une cellule à l’autre ». Le virion entre dans les cellules initialement, mais ne sort plus, n’est pas transmis aux autres cellules. “C’est très intéressant car ce virus a les mêmes protéines à l’extérieur que le vrai virus et lui permet de générer une réponse immunitaire très puissante et durable”, ajoute-t-il.

En raison de sa complexité, le processus de création est beaucoup plus lent, mais Mellado estime que “l’utilisation du virus entier fera de ce candidat un vaccin très intéressant”. De plus, il estime que peu importe la date à laquelle le médicament arrive «parce que le virus sera avec nous pendant longtemps et il est également important de disposer de vaccins de plus en plus sûrs et puissants».

De même, Mellado a assuré qu’il est “très probable” qu’avec ce vaccin, le essai clinique doit être fait comparaison avec d’autres vaccins existants. Dans ce cas, le stress, nous devrons chercher des avantages dans leur réponse, une meilleure protection, une durée de protection plus longue, un plus grand nombre d’anticorps neutralisants ou de plus longue durée, ou une plus grande immunité cellulaire.

Virus de la variole inactivé comme véhicule

Concernant le vaccin du groupe dirigé par le médecin Mariano Esteban, le directeur du CNB-CSIC a signalé qu’il présente une certaine similitude avec d’autres en termes de concept, car “il place l’antigène du virus dans le contexte d’un véhicule qui est ensuite introduit dans les individus à vacciner”. Plus précisément, le système conçu «consiste en utiliser comme véhicule un virus de la variole inactivé pour introduire la protéine SARS-CoV-2 qui est responsable de l’entrée dans les cellules, et avec cela immuniser les gens pour générer des anticorps contre cette protéine ».

Comme Mellado l’a révélé, le groupe a déjà le prototype du vaccin et a vu que dans le modèle de souris, il protège 100% des animaux. Afin d’amener cela à un essai clinique, l’Agence des médicaments a recommandé qu’un deuxième modèle animal qui est en plein développement. En même temps, pour passer à la phase clinique une société est nécessaire pour synthétiser le vaccin dans des conditions d’utilisation chez l’homme. «Grâce à la CSIC, nous avons déjà discuté avec certaines entreprises et Biofabri, société espagnole, ces lots techniques sont en cours de production. Le travail coordonné de tous, y compris la gestion de l’organisation centrale, porte ses fruits et nous espérons atteindre bientôt la phase clinique I », a-t-il déclaré.

Les entreprises doivent développer des vaccins

La CNB-CSIC est en contact permanent avec les Plateforme mondiale de la santé et avec le Vice-présidence de la recherche scientifique et technique (VICYT) du CSIC et a coordonné les contacts avec les entreprises. Ce sont des processus qui ont été lancés par le chercheur lui-même, du centre ou de VICYT et, de manière coordonnée, ont été établis connexions pour poursuivre les essais précliniques et atteindre les phases cliniques.

«En Espagne, ce n’est pas facile car nous n’avons pas beaucoup de tradition de production de ce type de vaccin et les infrastructures ne sont ni préparées ni graissées pour cela. Mais malgré cela, nous avons fait des progrès significatifs. L’entreprise Biofabri a mis en place ses installations pour développer le vaccin pour le groupe Mariano Esteban. Un contact a été pris avec eux et à travers plusieurs rencontres avec la VICYT et les chercheurs impliqués au final, un accord a été trouvé. En réalité, préparent déjà des lots cliniques dans des conditions exemptes d’agents pathogènes»Dit Mellado.

Cependant, «Plus difficile» a été la question du prototype en cours de développement dans le groupe Enjuanes: “La technologie utilisée étant très spécifique, toutes les entreprises n’ont pas la possibilité de la produire.” Jusqu’à présent, ils ont trouvé un entreprise en Belgique qui peuvent fournir la technologie nécessaire pour développer ce vaccin: “Nous sommes en pourparlers avec eux et j’espère que la voie sera bientôt tracée.”