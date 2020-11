COVID-19 :

La course pour en avoir un vaccin efficace contre le coronavirus continue, même si à chaque fois sa fin semble plus proche. Développer un vaccin, un long processus qui prend généralement quelques années au mieux, elle a été accélérée par la pandémie de coronavirus.

Chaque fois que le Organisation mondiale de la SANTE décrété officiellement le pandémie le 11 mars, les sociétés pharmaceutiques du monde entier mettent toutes leurs ressources à disposition pour développer un vaccin pour arrêter le SRAS-CoV-2, un agent pathogène dont on savait peu de chose à l’époque et qui peu à peu il se répandait dans le monde.

Au jour d’aujourd’hui, selon l’OMS elle-même, jusqu’à 212 projets de vaccins potentiels sont en cours de développement, dont 48 sont en phase clinique, la dernière du processus, et 164 autres en phase préclinique. Toute cette vitesse dans la recherche ne signifie cependant pas moins de sécurité. Dans le but de gagner le plus de temps possible, certains processus sont réalisés en parallèle. Par exemple, l’Agence européenne des médicaments (EMA) effectue une “examen en cours” de certains des vaccins potentiels.

Pfizer, le premier à annoncer son efficacité

La semaine dernière, le Société pharmaceutique américaine Pfizer a annoncé par surprise que son vaccin, basé sur la technologie expérimentale de l’acide ribonucléique (ARN), est efficace à 90% contre le coronavirus.

Quelques résultats obtenus après des analyses intermédiaires réalisées en plus de 43500 volontaires de six pays différents. Cependant, les répétitions ne sont pas encore terminées et continueront avec elles. jusqu’à ce que 164 cas de COVID-19 soient détectés parmi les candidats. Le vaccin Pfizer, en collaboration avec BioNTech, est administré en deux doses à 28 jours d’intervalle. À ce jour, ils n’ont signalé aucun effet secondaire majeur, bien que certains volontaires les comparent à “une forte gueule de bois”.

Spoutnik V, l’option russe

Quelques heures à peine après l’annonce de Pfizer, on savait que le Vaccin Spoutnik V, développé par l’Institut Gamaleya à Moscou, a également une efficacité de 90%, qui quelques jours plus tard était agrandi à 92%. «Nous espérons publier prochainement les résultats provisoires de l’essai du vaccin Spoutnik V post-enregistrement, les essais dits de phase III. Je suis sûr que votre niveau d’efficacité sera également élevé“, a déclaré le directeur de l’Institut Gamaleya, Alexander Gintsburg. Dans son cas, il s’agit d’un vaccin vectoriel combiné.

Car son essai a été réalisé tests sur plus de 40000 personnes. Actuellement en phase 3 des essais, les résultats préliminaires devraient être officiellement publiés d’ici la fin du mois. Spoutnik V, qui administré en deux doses à 21 jours d’intervalle, a été enregistré au mois d’août, et la rapidité du processus rend doute d’elle, même de qui. Selon une étude publiée dans The Lancet, 100% des personnes vaccinées jusqu’à présent avaient développé une réponse immunitaire positive.

Moderne, le dernier arrivé

L’entreprise nord-américaine a été la dernière à annoncer ses résultats. Votre vaccin, basé sur l’ARN messager combiné au code génétique du virus lui-même, il est efficace à 94,5%, assurent-ils. La ARNm-1273, qui est le nom de son projet, a été testé sur plus de 30 000 personnes. «Le plus important est que 11 des 95 personnes qui sont tombées malades sévèrement, avec hospitalisation et problèmes respiratoires, étaient sous placebo», déclare Juan Andrés, directeur technique de Moderna.

Avec une production limitée pour ce 2020, avec seulement 20 millions pour la distribution aux États-Unis, d’ici l’année prochaine, ils espèrent pouvoir fabriquer entre 500 et 1 000 millions dans le cas où tout se passe comme prévu. Il se compose également de deux doses à administrer à 28 jours d’intervalle.

AstraZeneca, le suivant?

Ces trois cités sont les premiers à avoir annoncé l’efficacité de leurs vaccins, mais Avant la fin de l’année, quelqu’un d’autre peut offrir des nouvelles à ce sujet. Ce pourrait bien être celui développé par le pharmaceutique AstraZeneca avec l’Université d’Oxford. C’est l’un des projets les plus avancés d’Europe et utilise un version atténuée du virus du rhume des chimpanzés.

Il y a quelques semaines, ses répétitions devaient paralysé en raison d’effets secondaires graves, bien que quelques jours plus tard, ils ont repris à nouveau. L’un des grands espoirs est qu’il génère un réponse immunitaire adéquate chez les jeunes et les vieux. Concernant les effets secondaires, plus doux ont été observés chez les personnes plus âgées. C’est l’une des entreprises avec lesquelles la Commission européenne est parvenue à un accord pour fournir jusqu’à 300 millions de doses, dont 30 pour l’Espagne.