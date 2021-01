COVID-19 :

Le virologue et expert dans la conception du vaccin contre le coronavirus du Centre National de Biotechnologie (CNB-CSIC), Luis Enjuanes, a indiqué dans un entretien avec RTVE, que pour contrôler la troisième vague du virus, des mesures plus fortes devraient être prises, comme un “clôture solide et à court terme.”

Compte tenu de ces propos, il a précisé qu’à son avis, “vous n’avez pas besoin d’un confinement total comme celui de marsMais il y a des fermetures plus fortes que les actuelles car c’est le moyen le plus efficace de mettre fin à la transmission incontrôlée du coronavirus. “

L’augmentation de l’incidence du virus se poursuit

De plus, cette augmentation des cas enregistrés ces derniers jours ne s’arrêtera pas, puisque les cas issus de réunions de famille et de fêtes de Noël commencent à être enregistrés. “Je suppose qu’il y aura un rebond, surtout si la nouvelle souche du virus nous parvient car on a vu qu’elle se transmettait plus efficacement”Enjuanes a souligné, en insistant sur la variante du virus qui vient du Royaume-Uni.

Développement de vaccins

Concernant le vaccin, le virologue espère que celui qu’il développe, avec son équipe de travail, verra le jour à la fin de cette année, puisque les effets secondaires qu’il pourrait provoquer sont encore inconnus: “Nous avons eu un problème technique qui a retardé le développement du vaccin de deux à trois mois.”