COVID-19 :

La pandémie de COVID-19[feminine il a infecté plus de 96 millions de personnes à travers le monde et a causé le mort de plus de deux millions patients provoquant une défaillance des systèmes de santé. Il a également généré un grave crise économique dans de nombreux pays dont il sera difficile de se remettre. Cependant, Michael T.Osterholm, l’un des plus grands experts mondiaux en épidémiologie, avertit que le pire pourrait être encore à venir.

Lors d’une interview sur l’émission matinale “ New Day ” de CNN, le conseiller de Joe Biden sur le coronavirus a expliqué mardi que, dans les semaines à venir, la pandémie pourrait changer et que nous verrons quelque chose de sans précédent lorsque le nouvelles variantes du virus est apparu au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. Ceux-ci augmenteront notablement les infections. «Je crains désespérément qu’en six à 12 prochaines semaines allons voir un situation avec cette pandémie différent de tout ce que nous avons vu à ce jour », a noté Osterholm.

Interrogé par le journaliste de CNN Alisyn Camerota, l’administration Biden pourrait faire quelque chose pour empêcher une telle aggravation possible, Osterholm a déclaré que l’un des principaux problèmes est que “la plupart des gens réalisent encore” ce qui est à venir. Par conséquent, il déclare que la première étape est «faire comprendre aux gens que cela se produira, que nous allons voir une augmentation significative des cas. Le défi est de savoir combien ».

Plus de mesures

Après avoir sensibilisé la société, la deuxième étape, selon l’expert, consiste à appliquer plus de restrictions. Il est vrai que L’intention de Biden est d’accélérer le processus de vaccination et d’administrer 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours en fonction, l’expert fait valoir que “nous ne pouvons pas faire arriver le vaccin beaucoup plus rapidement”. Par conséquent, bien qu’il sache que l’administration Biden fera tout son possible pour atteindre son objectif, il a assuré qu’il est nécessaire de mettre en œuvre plus de mesures dès que possible. “La différence sera si vous réagissez maintenant ou plus tard”, a-t-il prévenu.

Dans ce sens, Osterholm était convaincu que les États-Unis prendront “Mesures dramatiques” se battre avec les variantes, comme cela se passe dans d’autres pays du monde, mais il souligne que la question la plus importante est de savoir à quelle vitesse vous allez agir et si vous freinez après que la voiture s’écrase dans un arbre ou avant l’accident. «C’est le défi. Simplement je ne sais pas si nous sommes vraiment prêts à avoir cette discussion“, se lamenter.

Prévision de la pandémie en 2017

Les propos de Michael T.Osterholm, bien qu’ils aient tendance à être pessimistes, sont reconnus dans le monde entier grâce à ses connaissances approfondies et ont acquis une grande importance parce que en 2017, il a anticipé la pandémie de coronavirus dans son livre The Deadliest Threat. En plus de la maladie COVID-19, l’épidémiologiste prévient depuis longtemps qu’ils vont émerger nouvelles flambées épidémiques infections et pointe vers un nouveau virus grippe qui pourrait provoquer une autre pandémie mondiale tout aussi dévastatrice que celle qui a éclaté 1918 et 1919, provoquant entre 50 et 100 millions de morts Dans le monde entier.