COVID-19 :

Le vaccin COVID-19 développé par Pfizer / BioNTech le passé est entré dans la vie des Espagnols 27 décembre 2020, le jour où il a été administré, tandis que le Moderne l’a fait cette semaine. Et la drogue créée par AstraZeneca et l’Université d’Oxford atterrir dans notre pays en peu de temps pour rejoindre la lutte contre la pandémie.

En conséquence, au cours du dernier mois, les informations sur ces vaccins n’ont cessé de paraître. Cependant, il y a autres drogues qui se développent dans diverses parties du monde et qui sont tombées dans l’oubli. Entreprises Cuba, Canada, Corée ou Inde Ils continuent également à trouver un vaccin qui permet à la population de se faire vacciner.

Cuba

Cuba travaille actuellement en quatre candidats vaccination: Souverain 01, Souverain 02, Mambisa ou Abdala. Selon le Registre public cubain des essais cliniques (RPCEC), les deux premiers sont développés dans le Institut des vaccins Finlay (IFV) et les deux autres, dans le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB). De la protéine S, la partie du virus qui induit la réponse immunitaire la plus forte, tous les candidats cubains comptent exclusivement sur la partie qui est impliquée en contact avec le récepteur de la cellule: le RBD (domaine de liaison au récepteur ou région de liaison au récepteur), qui est également celui qui induit la plus grande quantité d’anticorps neutralisants, explique le virologue Amilcar Pérez Riverol au milieu DW.

Sur les quatre vaccins candidats, Sovereign 02 est le plus avancé et le 22 décembre, le deuxième phase des essais cliniques, dans lequel on s’attend à ce que certains mille bénévoles. Aujourd’hui, l’Institut Finlay de La Havane a ratifié la signature d’un accord avec l’Institut Pasteur d’Iran pour «compléter» vos essais cliniques. “Cette synergie va nous permettre d’avancer plus rapidement dans la vaccination contre le # COVID19 dans les deux pays”, a déclaré l’entité cubaine sur son compte Twitter. Cet accord est dû à la faible prévalence du virus à Cuba empêche ces tests d’être exécutés efficacement, bien que le vaccin sera également testé chez environ 150 000 personnes à La Havane.

Canada

Sur le continent américain, en plus des fameux vaccins développés par Moderna et Pfizer, il y en a un autre très prometteur qui est en cours de création par une petite entreprise canadienne appelée Medicago, qui a comme actionnaire à la plus grande entreprise de tabac au monde: Philip Morris. La particularité de ce médicament est que développe la protéine antigénique contre le coronavirus grâce aux plants de tabac. En novembre 2020, ce candidat vaccin a commencé essais cliniques de phase II / III évaluer son efficacité, sa sécurité et son immunogénicité après résultats prometteurs de la phase I.

Asie

En Asie, en plus des vaccins chinois bien connus Sinopharm, CanSino et Sinovac, il y a aussi d’autres pays qui ont plusieurs projets passionnants. Surtout les points forts Corée du sud, qui travaille au développement de quatre vaccins. En outre, dinde, Kazakhstan, Israël, Thaïlande o Le Vietnam fait partie des pays asiatiques avec des projets en développement. Il se démarque également des autres Inde, qui a déjà approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin Covanix, développé par la société indigène Bharat Biotech, bien qu’il soit toujours phase test.