COVID-19 :

Les preuves que les scientifiques ont obtenues tout au long de la pandémie ont confirmé que le risque de contracter le coronavirus à l’intérieur est plus élevé qu’à l’extérieur. Par conséquent, les experts insistent sur l’importance d’une ventilation adéquate dans les endroits fermés et les autorités ont établi des restrictions de plus en plus sévères dans ces zones.

Cependant, les infections peuvent également survenir à l’extérieur, bien que les chances soient considérablement réduites par rapport à l’intérieur. L’air aide à évaporer les gouttes que nous expulsons lorsque nous parlons ou toussons et dilue et disperse le virus, ce qui fait que les chances de contagion sont moindres que dans un endroit fermé.

Dans tous les cas, ces faits n’impliquent pas que le risque de contracter la maladie disparaisse complètement, car Dans certaines circonstances, des contagions peuvent survenir. En ce sens, le tLe temps et la distance sont deux facteurs fondamentaux, de même que l’utilisation ou non de matériel de protection comme les masques.

Distance et temps, clés

Le maintien d’une distance de sécurité empêche les gouttes expulsées par une personne infectée de nous affecter, car, bien que l’air puisse disperser le virus, si nous nous retrouvons face à face à moins de deux mètres avec cet individu, le risque augmente. Si cette prémisse est remplie, la chose normale est qu’il y a une dispersion rapide des aérosols et nous ne sommes pas affectés.

Être exposé le moins longtemps possible permet également de minimiser les risques à l’extérieur. Ainsi, traverser la rue avec une autre personne pendant quelques secondes ne présente pas de danger face à contracter le coronavirus. Pour que cela pose un risque, le sujet infecté devrait tousser directement sur l’autre personne et lui faire inhaler au mauvais moment.

Cependant, passer beaucoup de temps en ondes avec un groupe de personnes peut augmenter ce risque, ainsi que suivre le sillage de quelqu’un qui, par exemple, court devant nous. Il convient également de noter que Si l’espace dans lequel nous nous trouvons n’est pas totalement ouvert il y a plus de risques que dans un lieu qui est, car l’air peut stagner et devenir pollué.

Surfaces contaminées

À l’extérieur, il peut également y avoir un risque de toucher une surface contaminée parce que le virus est capable de survivre pendant un certain temps dans cette situation, même dans des espaces ouverts. Cependant, les scientifiques notent que la quantité de virus qui resterait après que quelqu’un ait toussé, essuyé d’une main et touché cette surface serait minime, puisque je sais aussi se disperserait en un maximum de deux heures, quelque chose qui ne se produirait pas dans un espace clos, où dans tous les cas il y a un plus grand risque de contagion.