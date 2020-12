COVID-19 :

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre le “risque élevé” d’une troisième vague de coronavirus en Europe dans les premières semaines de 2021 à la suite de la célébration des vacances de Noël, ils ont donc insisté sur l’importance de l’utilisation de masques.

«Il est vrai que ces dernières semaines, la situation épidémiologique sur le continent s’est légèrement améliorée. Cependant, la transmission du virus reste élevée et le risque d’une troisième vague survenant dans les premières semaines de 2021 est là “, expliquent-ils de l’OMS.

Par conséquent, l’établissement de santé de l’Organisation des Nations Unies a insisté sur le responsabilité individuelle qui incombe à chaque citoyen «d’apprécier l’importance de ses décisions», car ils peuvent avoir une importance dans l’évolution de la pandémie. Pour cela, Ils ont exhorté à se conformer aux mesures de base afin que Noël soit «le plus calme et le plus sûr».

Rencontres masquées et en plein air

L’OMS a indiqué que Les rassemblements à l’intérieur sont les endroits où les épidémies de coronavirus sont les plus susceptibles de se produire. Par conséquent, ils recommandent utilisez un masque en tout temps et qu’il y ait une distance sociale entre toutes les personnes. De plus, il est important qu’elles se déroulent à l’extérieur ou, à défaut, que la ventilation soit adéquate.

“Il est inconfortable d’être séparé de la famille ou des amis, mais c’est nécessaire pour que nous soyons tous plus en sécurité”ajoutent-ils.

Enfin, l’OMS recommande d’éviter les moyens de transport «encombrés» et de ne pas tenir de réunions de masse. Dans cette direction, le conseil de l’organisation est d’adapter les activités pour éviter ces effondrements de personnes, par exemple, dans les auberges des stations de ski.