Il reste peu de choses pour Noël et la pandémie de coronavirus a rempli d’incertitude certaines vacances qui sont généralement célébrées en famille. Les restrictions et mesures imposées par les différents pays pour contenir l’avancée des affaires nourrissent les doutes des citoyens sur ce que sera une fête de Noël comme ça 100% seront différents des autres années.

Les experts mettent en garde au cours de ces semaines sur le risque que représente Noël pour la propagation du virus. Par conséquent, bon nombre d’entre eux font des recommandations et des conseils pour réduire autant que possible les infections. L’un d’eux a été Pasi Pentinnen, épidémiologiste et expert principal sur le coronavirus au Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC).

Pentinnen a conseillé à la population de mettre en quarantaine 10 ou 14 jours avant Noël pour «minimiser» les risques de contagion dans les rencontres sociales prévisibles qui auront lieu pendant ces jours. «Cela peut être un bon moyen de protéger l’aîné de la famille», a-t-il déclaré dans une interview à l’agence ACN.

Les décès vont augmenter en Espagne

L’expert a rappelé que l’ECDC ne publiera pas de recommandations spécifiques pour Noël, mais estime que vous devez «limiter» le nombre de personnes avec lesquelles vous interagissez. “Les vacances de Noël ne sont pas trop belles”, a reconnu, tout en soulignant que la situation dans une grande partie de l’Union européenne est “très dramatique” en raison du grand nombre de positifs et d’hospitalisations qui existent à l’heure actuelle. En ce qui concerne l’Espagne, Penttinen a ajouté que dans les «deux ou trois prochaines semaines», les décès dus au COVID-19 augmenteront. “L’Espagne, comme beaucoup d’autres pays européens, est actuellement au milieu du pic de la deuxième vague de la pandémie”, a-t-il ajouté.

Des virologues allemands et italiens interviennent à Noël

Noël a également présenté les derniers discours de virologues vedettes d’Allemagne et d’Italie. Ainsi, lors de sa dernière apparition publique, l’Allemand Christian Drosten, qui conseille le gouvernement d’Angela Merkel sur les questions de coronavirus, a partagé l’opinion de Pentinnen sur ce qu’il fallait faire avant Noël.

Drosten a demandé à tous les citoyens qui ont l’intention de célébrer Noël en famille de éviter les contacts sociaux pendant quelques jours, «idéalement une semaine», avant de rendre visite à des proches, dans ce qu’il a appelé la «pré-quarantaine». De cette manière, et bien que sans «sécurité totale», les rassemblements sociaux auront moins de risques, car ils auront été moins exposés au pathogène.

Drosten est conscient que même s’il y a un coronavirus Ce ne sera pas un Noël solitaire pour les gens, il a donc recommandé de faire une quarantaine préalable aux citoyens comme forme de prévention contre le COVID-19.

Pour sa part, l’un des experts les plus reconnus d’Italie, Andrea Crisanti, a été plus stricte dans une interview à La Reppublica. Le virologue a préconisé un confinement à domicile pendant Noël que les zones actuellement classées comme «rouges». «Plutôt que de rouvrir pour Noël, je pense que la situation est si mauvaise que je dois conseiller le contraire. Autrement dit, pour tout fermer pendant ces deux semaines et essayer d’arrêter l’infection “, a assuré.

Crisanti a averti que, sinon, en janvier, nous subirons les conséquences du nombre de positifs: «Le problème n’est pas combien le système peut endurer, mais combien de décès nous sommes prêts à accepter. La fermeture sera inévitable car les chiffres le dicteront. Sinon, en janvier, nous serons à nouveau dans cette situation, sinon pire, au milieu de la troisième vague ».