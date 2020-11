COVID-19 :

le impact que le coronavirus a eu dans le monde c’est loin d’être douteux. Depuis la détection de premier cas officiel, fin décembre de l’année dernière en Chineont contracté la maladie plus de 46 millions de personnes à travers le monde, tandis que environ 1 200 000 ont perdu la vie.

Et de ce groupe, parmi ceux qui ne sont plus là, il y en a 1.500 infirmières, selon les chiffres partagés par le Conseil international des infirmières (CII) des données enregistrées dans 44 pays différents. En août, ce chiffre était de 1 097. Ces données ont atteint le chiffre de décès parmi cette guilde que celui survenu pendant la Première Guerre mondiale.

De plus, de toutes les infections enregistrées dans le monde, 10% correspondent aux agents de santé. Le taux de mortalité du virus, avec les chiffres d’aujourd’hui, s’élève à environ 2,39%. Dans le cas hypothétique où ce taux n’était que 0,5% dans les plus de quatre millions de toilettes infectées, signifierait que plus de 20000 seraient morts, quelque chose d’intolérable pour le directeur de la CIE.

“Il est étonnant que pendant cette pandémie autant d’infirmières sont mortes que pendant la Première Guerre mondiale. Depuis mai 2020, nous demandons une collecte standardisée et systématique de données sur les infections et les décès d’agents de santé et c’est un scandale qui n’est pas encore fait“a déclaré Howard Catton, chef de l’organisation.

Catton a également souligné que cette année, Année internationale des infirmières et des sages-femmes et le bicentenaire de la naissance de Florence Nightindale, précurseur des soins infirmiers modernes. “Je suis sûr qu’elle serait profondément désolé et en colère contre ce manque d’informations autant que moi », déplorait-il.

Critique des administrations

Pour sa part, Président du Conseil général des soins infirmiers, Florentino Pérez Raya, a été ennuyé par le nombre élevé d’infections entre les toilettes, en particulier lors de la première vague. «Le taux de contagion des toilettes lors de la première vague était très élevé, autour de 20 pour cent. Nous trouvons honteux étant donné que cela est dû au manque d’EPI et au manque de sécurité ils ont eu par les administrations ».

En Espagne, dit Pérez Raya, jusqu’à sept infirmières ont perdu la vie à cause du coronavirus. Concernant le nombre total affecté, il assure ne pas avoir le chiffre “exact” pour le manque d’informations de la part du ministère de la Santé.

Finalement, a exhorté le pays à investir dans les soins infirmiers, puisque le virus a révélé les carences actuelles. «Il faut investir dans les infirmières car on se souvient que dans notre pays, nous avons l’un des ratios infirmiers-patients les plus bas au mondeNous avons non seulement sauvé des vies, mais nous avons réussi à améliorer l’économie et à retrouver nos libertés individuelles », a-t-il déclaré.