COVID-19 :

L’utilisation de masques et gels hydroalcoolique à titre préventif contre la circulation et la propagation du coronavirus Elle a également ses conséquences négatives, notamment sur la peau. Les dermatologues ont constaté une augmentation des consultations et des rendez-vous l’apparition d’allergies ou l’aggravation de problèmes cutanés tels que l’eczéma irritant des mains, l’acné, la rosacée ou la dermatite séborrhéique du visage.

Ce sont pour la plupart des problèmes bénins et selon des experts tels que Enrique Gimeno, président de la section valencienne de l’Académie espagnole de dermatologie et de vénéorologie (AEDV) et Carlos Guillem, chef de la dermatologie de l’Institut valencien d’oncologie (IVO), Ces problèmes de peau ne justifient pas l’arrêt de l’utilisation de ces éléments de protection indispensables, car il existe des traitements pour lutter contre ces éruptions cutanées ou allergies “en toute sécurité”.

Les dermatologues expliquent que Pour l’acné ou la rosacée, des traitements topiques peuvent être appliqués, mais si ceux-ci s’aggravent, vous pouvez opter pour des antibiotiques oraux. En ce sens, ils reconnaissent que le fait de devoir porter le masque pendant longtemps complique les traitements. Concernant les cas d’eczéma des mains, Gimeno explique que, Après vous être lavé les mains, il est très important de bien vous sécher les mains, d’appliquer des crèmes hydratantes plusieurs fois par jour et d’éviter, si possible, d’utiliser les gels plus de 10 fois par jour.

Les femmes souffrent davantage de ces problèmes

Gimeno souligne que les problèmes dermatologiques sur le visage surviennent plus chez les femmes que chez les hommes, tandis que l’eczéma des mains est observé presque également chez les deux sexes. Le dermatologue explique que «Le maquillage aggrave ces problèmes car il obstrue les pores et facilite son occlusion et que de nouvelles pousses démarrent, à la fois l’acné et la rosacée “.

Maquillage et crèmes solaires

Pour cela, Carlos Guillem déconseille l’utilisation du maquillage et de la crème solaire pour deux raisons: d’une part, la période de l’année dans laquelle nous sommes, ce qui ne rend pas l’utilisation de crèmes protectrices si nécessaire; de l’autre, parce que le masque recouvre une grande partie du visage et certains produits peuvent contenir des excipients un peu gras.

La peau grasse souffre plus

Enfin, les deux médecins expliquent que le masque aide à l’apparition des bactéries en ayant un environnement humide. Dans le cas de l’eczéma séborrhéique, explique Gimeno, il existe une population d’un champignon saprophyte sur le visage qui, avec l’occlusion et l’humidité, «augmente plus que nécessaire et déclenche des poussées». Finalement, souligne que les conséquences de l’utilisation de masques «sont pires» pour les peaux grasses que pour les peaux sèches. “Ce que fait le masque, c’est augmenter l’hydratation du visage, et avec une peau sèche, il ne nuit pas autant que la graisse”, ajoute-t-il.