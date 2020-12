COVID-19 :

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé vendredi que la vaccination contre le coronavirus débutera en Espagne dimanche prochain, 27 décembre. Les premiers vaccins administrés seront ceux développés par les sociétés Pfizer et BioNTech. L’Agence européenne des médicaments (EMA) se réunira le 21 décembre pour évaluer si l’autorisation est accordée pour l’utilisation d’urgence du médicament dans les pays de l’Union européenne (UE).

Le Premier ministre du Portugal et le prochain président de l’UE, à partir du 1er janvier, Antonio Costa, a veillé à ce que les 27 États membres reçoivent leurs doses, proportionnelles à leur population, en même temps. En ce sens, Illa lui-même a insisté sur la volonté du gouvernement espagnol pour tous les pays de l’UE de commencer la vaccination simultanément.

Bien qu’il soit vrai que l’administration du vaccin génère des effets secondaires, comme le reste des antidotes, de Pfizer, ils assurent qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas eu de problèmes graves liés au vaccin. «Le seul effet grave signalé, qui se produit à un pourcentage égal ou supérieur à 2% des personnes vaccinées, est que 3,8% des patients avaient de la fatigue et 2% des maux de tête. “, assurent-ils. En outre, la société pharmaceutique avertit que les adultes sont moins susceptibles de subir des effets indésirables.

Le vaccin Pfizer est composé de deux doses. Le second doit être administré 21 jours après l’inoculation du premier. Selon des études menées par des entreprises, l’efficacité du médicament s’élève à 95% à partir de 28 jours après la première dose. Cependant, on ne sait toujours pas combien de temps le vaccin peut conférer une immunité.

Vaccination en Espagne

Les doses du vaccin arriveront progressivement dans les pays de l’UE. ETL’Europe a développé un achat conjoint entre tous les pays de l’UE pour garantir un meilleur accès aux antidotes et accélérer leur développement. Par conséquent, les 200 millions de vaccins achetés à l’entreprise en novembre, ainsi que les 100 millions optionnels, seront distribués proportionnellement à la population de chaque pays.

Les doses correspondant à chaque pays arriveront par lots au fur et à mesure que la capacité de production des entreprises augmentera. Par conséquent, il a été établir un ordre de priorité pour la vaccination dans pratiquement tous les pays du monde.

Comme indiqué dans la stratégie de vaccination COVID-19 en Espagne, lLes premières personnes vaccinées seront, toujours sur une base volontaire, les résidents et le personnel sanitaire et social des résidences pour personnes âgées et handicapées. Selon ce plan de vaccination, le choix de ce groupe social correspond à “Un cadre éthique qui garantit les principes d’égalité et de dignité des droits, de nécessité, d’équité, de protection des personnes handicapées et des mineurs, de l’avantage social et de la réciprocité.”