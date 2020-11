COVID-19 :

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a publié vendredi dernier un avertissement alarmant sur la grave situation qui se déroule dans le monde depuis au cours des quatre dernières semaines, il y a eu plus de cas de contagion de coronavirus qu’au cours des six premiers mois pandémie.

En outre, Tedros a averti lors de la même conférence de presse qu’en L’Europe  Oui Amérique du Nord Il y a un remarquable ssoins dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs (UCI) à cause du COVID-19, pour lequel il a insisté sur la nécessité pour les pays de promouvoir tous les outils disponibles pour lutter contre le virus.

Les vaccins donnent de l’espoir

Malgré les données inquiétantes qu’il a annoncées, Tedros a également envoyé un message optimiste lié aux informations publiées par des sociétés comme Moderna ou Pfizer concernant l’efficacité de leurs vaccins: «Cette semaine, il y a eu bonnes nouvelles sur les essais de vaccins, ce qui continue de nous donner espoirs de mettre fin à la pandémie. En même temps, il faut continuer à utiliser les outils nous devons interrompre les chaînes de transmission et sauver des vies maintenant ».

Enfin, le directeur général de l’OMS a souligné que la pandémie de COVID-19 est un “rappel clair” de la “Relation intime” entre les humains, les animaux et la planète: “Nous ne pouvons pas protéger et promouvoir la santé humaine sans prêter attention à la santé des animaux et à la santé de notre environnement.”

Plus de 665000 infections par jour

Samedi ils se sont inscrits 665668 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures dans le monde, qui a marqué, pour la deuxième journée consécutive, un nouveau record dans le décompte quotidien des personnes touchées, selon le bilan mondial de l’Université Johns Hopkins. De plus, ce chiffre était bien supérieur aux 650 000 infections détectées vendredi. La figure mondiale de décédé, pour sa part, se situe à 1 372 274. Pendant ce temps, plus de 36,8 millions de personnes ont réussi à vaincre la maladie.

Le danger de la résistance aux antimicrobiens

Récemment, Tedros a également indiqué que la résistance aux antimicrobiens est «tout aussi dangereuse» que la propagation du coronavirus et l’une des «plus grandes menaces» pour la santé, car peut mettre fin au progrès médical qui ont été réalisés au siècle dernier et laisser la population «sans défense» contre les infections qui peut être facilement traité.

«Bien que les antibiotiques soient une priorité, la résistance aux antimicrobiens comprend la résistance aux médicaments contre le VIH, le paludisme et les maladies tropicales négligées et plus de pathologies », a expliqué le directeur général de l’OMS à l’occasion de la célébration de la semaine mondiale de sensibilisation qui a cette année pour devise« Antimicrobiens: manipulez-les avec précaution ».